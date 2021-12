Camilo anuncia ponto facultativo nos próximos dias 24 e 31 de dezembro

O governador Camilo Santana anunciou que os dias 24 e 31 de dezembro serão pontos facultativos em todo o território cearense. As datas antecedem os feriados de Natal e Ano Novo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 16, durante entrevista coletiva na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Sobre o assunto Réveillon da Paz terá shows de Thiago Brado, Naldo José e Missionário Shalom

Camilo anuncia novo concurso público para a Polícia Militar do Ceará

Operação Brinquedo Edição Natal recebe doações até esta sexta-feira, 17

Continuarão a operar obrigatoriamente nessas datas somente os serviços considerados de primeira necessidade, conforme adiantou o colunista do O POVO, Eliomar de Lima. Dessa forma, não serão interrompidos os atendimentos médico-hospitalares e de serviços prestados pela Secretaria da Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a coletiva, Camilo Santana também comentou sobre a requisição do passaporte sanitário para frequentar unidades de saúde e os setores da educação. Segundo o gestor, a hipótese não está descartada. A partir da próxima segunda-feira, 20, a exigência do comprovante de vacinação já ocorrerá nos departamentos públicos do Estado.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags