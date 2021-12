Funceme prevê possibilidade de chuvas em todo o Estado até domingo, 12

Do Sul ao Oeste do Estado, nuvens de chuva se formam devido a áreas de instabilidade associadas à proximidade da zona de convergência do Atlântico Sul. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as condições atmosféricas se mantêm favoráveis para a ocorrência de chuvas no Ceará até domingo, 12.

Segundo a gerente e meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, além do sistema de zona de convergência, que tem provocado muita chuva no estado da Bahia, fatores locais como a temperatura, a umidade e o relevo contribuem para as precipitações no Ceará. No litoral e no maciço de Baturité, as nuvens se formam devido às áreas de instabilidade que se deslocam do oceano para o continente e ao efeito da brisa.

A Funceme já havia previsto possibilidade de chuva no litoral cearense no final da madrugada desta sexta, 10, e no início da manhã. Além de chuva passageira, com intensidade variando de fraca a moderada em todas as regiões, podendo acontecer de forma isolada.

A previsão para este sábado é de céu variando entre parcialmente nublado e poucas nuvens em todo o Estado com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea, no maciço de Baturité, na Ibiapaba, no Sertão Central, Inhamuns e Cariri.

No domingo, em todo o Ceará, o céu deve ainda variar de parcialmente nublado a poucas nuvens. A Funceme prevê ainda baixa possibilidade de chuva no litoral do Pecém, no litoral de Fortaleza e no maciço de Baturité, com 20 a 40% de probabilidade de ocorrer precipitações nas áreas indicadas.

As chuvas no litoral de Fortaleza, litoral do Pecém maciço de Baturité tendem a ocorrer principalmente durante a madrugada e manhã, conforme a meteorologista. Enquanto no litoral norte, Ibiapaba, Sertão Central, Inhamuns e Cariri as precipitações são mais frequentes durante a tarde e à noite.

