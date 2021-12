Chuva forte deixa 24 municípios baianos em situação de emergência

O governador da Bahia, Rui Costa, decretou situação de emergência em 24 municípios afetados pelas chuvas fortes que atingem o estado. O decreto foi publicado hoje (10) no Diário Oficial do estado. Entre as cidades em emergência, estão Jucuruçu e Itamaraju, no sul do estado, que, segundo Costa, são as mais afetadas.



De acordo com o governador, Jucuruçu e o distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, estão “praticamente debaixo d’água”. Em vídeo publicado em sua rede social, Costa disse que muitas pessoas estão relutando em sair de casa no sul da Bahia, mas que, se for necessário, no entanto, será feita a remoção compulsória.



Devido ao mau tempo, os helicópteros de auxílio estão tendo dificuldades para acessar os locais afetados. O trabalho também está sendo prejudicado por estradas alagadas e pela queda de pontes.



Costa acrescentou que, em Eunápolis, o sistema de abastecimento de água potável entrou “em colapso”, porque a eletrificação das bombas de distribuição foi danificada.



Segundo o governador, na região de Jequié, a previsão é que o nível das águas dos rios suba ainda mais na noite de hoje, devido ao extravasamento da barragem de Pedras, no município, o que deve afetar os municípios a jusante (nas partes mais baixas da bacia hidrográfica).



Além de Jucuruçu e Itamaraju, estão em situação de emergência os municípios de Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacã, Canavieiras, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jiquiriçá, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.

