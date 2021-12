Campanha de Natal leva roupas e lanches a moradores de rua em Fortaleza

Ação será realizada no Parque Brisão, no bairro Mucuripe, próximo à avenida Beira-Mar, em Fortaleza, a partir das 17 horas

A Campanha de Natal da Associação Amigos do Evangelho na Beira-Mar (Amebem) acontece neste sábado, 11, com a distribuição de roupas e lanches a moradores de rua. A ação será realizada no Parque Brisão, no bairro Mucuripe, próximo à avenida Beira-Mar, em Fortaleza, a partir das 17 horas. No local, também será realizado uma prece pela entidade aos assistidos.

De acordo com a presidente da Amebem, Adriane Rodrigues Ribeiros, o objetivo da ação é para que os moradores se sintam acolhidos neste momento de celebrações de fim de ano. “Com a pandemia, amanhã será nossa primeira ação de maior volume. Onde eles se sintam lembrados, onde eles se sintam acolhidos, aonde eles sintam que tem sim algumas pessoas olhando por eles. Acho que vai ser um momento muito bom”, destaca.

Uma média de 20 voluntários estarão presentes na campanha da Amebem neste sábado, onde serão divididos por ilhas para atender os moradores de rua realizar a distribuição de kits com roupas e alimentos à população vulnerável. A presidente da entidade prevê uma média de 120 assistidos presentes na ação.

Em parceria com a entidade, mais de dez empresas estão auxiliando a campanha com doações de alimentos, roupas entre outros itens e serviços. Entre eles, o Serviço Social do Comércio (Sesc), restaurante Mangue Azul, padaria Ideal, Esquina Humm e Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Além dessa campanha de Natal, a Amebem realiza ações diárias de distribuição de alimentos aos assistidos na Capital. O foco principal da entidade por meio das campanhas é levar as pessoas em situação de vulnerabilidade social ao resgate à sociedade, com mais dignidade e saúde.

