Homem suspeito de estuprar enteada é preso em Santana do Cariri

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a enteada. A prisão ocorreu na quarta-feira, 8, por meio de parceria entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE), na cidade de Santana do Cariri. O nome do suspeito não foi divulgado para proteger a identidade da menina.



Segundo divulgou PC, as investigações realizadas pela Delegacia Regional de Crato dão conta de que a vítima sofria abuso do padrasto desde os 13 anos, inclusive chegando a engravidar. Um exame de DNA foi solicitado para constatar se o suspeito é o pai da criança. O homem teria utilizado a proximidade com a enteada para cometer o delito.



O suspeito já tinha passagens pela Polícia por estupro de vulnerável. Logo que tomarem conhecimento sobre os fatos, os agentes iniciaram as oitivas e solicitaram um mandado de prisão preventiva ao Poder Judiciário. Com o mandado em mãos, a Polícia localizou o indivíduo, o qual foi conduzido para a unidade policial. Ele encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As denúncias podem ser feitas ainda para (88) 3102-1285 da Delegacia Regional do Crato. O sigilo e o anonimato são garantidos.