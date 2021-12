Motorista é detido após furtar grama do Palácio da Abolição, em Fortaleza

Local é sede do Governo do Ceará e residência do governador Camilo Santana (PT)

Um motorista de 21 anos de idade foi detido na noite dessa quarta-feira, 8, após ser flagrado furtando tapetes de grama do Palácio da Abolição, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O prédio é conhecido por ser sede do Governo do Ceará, e residência do governador Camilo Santana (PT). A ação foi registrada em vídeo por um morador da região.

Nas imagens, é possível ver o carro do homem estacionado em frente ao prédio enquanto ele coloca os tapetes de grama no porta-malas do veículo. Minutos depois, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) chega ao local e flagra o momento do furto. O homem é detido e encaminhado ao 2º Distrito Policial. Conforme a polícia, ele não tem antecedentes criminais.

Em nota enviada ao O POVO, na tarde desta quinta-feira, 9, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do 2º DP, finalizou o inquérito relacionado ao crime. O suspeito foi liberado após pagamento de fiança.

Confira a nota na íntegra

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do 2º Distrito Policial, finalizou o inquérito relacionado a um crime de furto, registrado nesta quarta-feira (8), no bairro Aldeota - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. Na ocasião, um suspeito de 21 anos, sem antecedentes, foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após furtar grama do local. O suspeito foi liberado após pagamento de fiança. O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário."

