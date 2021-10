Tremor de terra é registrado na Região Metropolitana de Sobral

21:32 | Out. 17, 2021

Na madrugada deste domingo, 17, por volta das 3h46, um tremor de terra foi registrado no município de Alcântara, na Região Metropolitana de Sobral (RMS), interior do Ceará. O tremor também pôde ser sentido em Jordão, distrito de Sobral.

De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a magnitude preliminar calculada foi de 2.0 mR na escala Richter, que configura um sismo de pequenas proporções e quase imperceptível para a população.

Epicentro do sismo é marcado de vermelho no mapa divulgado pelo Laboratório Sismológico da UFRN (Foto: Reprodução/LabSis UFRN)



O Corpo de Bombeiros afirmou que não houve nenhum acionamento por parte dos moradores em relação ao tremor registrado na madrugada.

Outro abalo sísmico foi registrado na região no dia 10 de setembro, às 12h10. Na ocasião, a magnitude preliminar calculada pelo LabSis/UFRN foi de 1.7 mR.

