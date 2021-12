Governo do Ceará lança material informativo sobre crimes nas redes sociais

As "Cartilhas de Segurança nas Redes Sociais" foram desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) orientar a população sobre os crimes cibernéticos

Um material gratuito com o objetivo de orientar a população sobre possíveis ameaças de crimes cibernéticos e golpes nas redes sociais foi lançado pelo Governo do Ceará. As “Cartilhas de Segurança nas Redes Sociais" estão divididas com enfoques em sete redes sociais: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Telegram e WhatsApp, além de dicas gerais.

De acordo com dados divulgados pela foram desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que desenvolveu as cartilhas, o número de casos de crimes cibernéticos no Ceará tem caído nos últimos anos. Em 2019, foram ao todo 123 ocorrências; em 2020 o número caiu para 71 casos. Em 2021, foram registrados, até setembro, 28 crimes cibernéticos, uma redução de 52,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

10 dicas básicas de segurança nas redes

O material informativo da SSPDS lista 10 dicas básicas para se manter seguro nas redes sociais:

-Uso de senhas: senhas fortes com caracteres especiais, letras e números

-Nunca clique em links suspeitos

-Use a autenticação em duas etapas: processo de segurança que exige do usuário dois meios de identificação antes de acessarem contas e perfis

-Sempre encerre a sessão usando sair/desconectar/logout

-Ajuste as configurações de segurança de suas redes sociais para que você tenha privacidade

-Seja cuidadoso ao fornecer sua localização

-Proteja seus filhos

-Use opções como silenciar e bloquear caso identifique abusos

-Atualize os softwares

-Use os canais de denúncia

Acesse o link (Segurança nas Redes Sociais - Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública) para fazer o download de cada cartilha em PDF e conferir com mais detalhes as dicas

