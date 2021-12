Vestibular Uece 2022.1: resultado da 1ª fase sai hoje; veja como conferir

O resultado da primeira fase da prova objetiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) de 2022.1 será divulgado hoje, quarta-feira, 1º de dezembro (01/12). Também espera-se que outras informações relativas ao processo seletivo, como resultado de recursos e gabarito definitivo, sejam reveladas a partir das 17 horas de hoje (horário de Brasília).

O vestibular, aplicado anualmente, é a principal forma de ingresso na instituição. A seleção atual definirá a próxima admissão de alunos. São 1.216 vagas para os campi de Fortaleza e 1.194 para o interior do Estado. Ao todo, 20.219 pessoas se inscreveram na seleção.

O POVO separou algumas informações sobre o resultado de hoje; confira:

Primeira Fase Uece 2022.1: como acessar o resultado da prova objetiva?

A prova objetiva da primeira fase do vestibular, aplicada na segunda-feira, 15 de novembro, apresentou questões de conhecimentos gerais para todos os candidatos presentes. O resultado da prova estará disponível a partir de 17 horas (horário de Brasília) no site da Comissão Executiva de Vestibular (CEV) da Uece, que é atualizado a cada nova movimentação do processo.



Assim como outros eventos relativos ao Vestibular Uece 2022.1, o resultado da prova objetiva poderá ser acessado por meio de um link na linha do tempo criada no site. A plataforma pode então solicitar dados de do candidato, como número de pedido e senha (ambos fornecidos no momento da inscrição, ocorrida em outubro).

Primeira Fase Uece 2022.1: o que mais será divulgado?

Conforme o cronograma oficial da seleção, divulgado pela CEV em 4 de novembro, os seguintes pontos serão publicados no site do Vestibular, além do resultado da prova objetiva da primeira fase:

Resultado definitivo dos recursos relativos à Prova de Conhecimentos Gerais;



Gabarito Oficial Definitivo da Prova de Conhecimentos Gerais;



Grade definitiva de respostas da Prova de Conhecimentos Gerais;



Resultado Definitivo da análise da documentação dos candidatos que fizeram opção pelo sistema de cotista (Preto, Pardo, Indígena, Cota Social) consistindo das relações dos nomes dos candidatos com a menção cotista ou não cotista;



Resultado Definitivo da Perícia Médica dos candidatos a ela habilitados com participação condicional do Vestibular concorrendo às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) consistindo das relações dos nomes dos candidatos com a menção Deficiência confirmada ou Deficiência não confirmada;



Resultado definitivo do Exame de Habilidade Específica (EHE) de música;



Relação dos nomes dos candidatos habilitados e não habilitados para a 2ª Fase do Vestibular 2022.1, por curso/turno/código e por segmento.

Vestibular Uece 2022.1: quando será a segunda fase?

A segunda fase do vestibular acontece no domingo, dia 5 de dezembro, e na segunda-feira, 6 de dezembro. Nos dois dias, os exames acontecerão entre 9 e 13 horas (horário de Brasília).

Vestibular Uece 2022.1: local da prova da segunda fase

A informação sobre o local de prova da segunda fase será divulgada na quinta-feira (02/11) e no domingo (05/11) para cada um dos dois dias, através de um documento chamado Cartão de Informação do Candidato que também será fornecido no site da CEV. Além dos campi da Universidade na Capital e no interior, escolas das redes pública e particular também aplicarão o exame.

Vestibular Uece 2022.1: quando sai o gabarito da segunda fase será publicado?

Da mesma forma que aconteceu na primeira fase do vestibular, o gabarito preliminar de cada dia da segunda fase será divulgado logo após o fim de suas respectivas provas. Os gabaritos oficiais, após recursos e alterações, serão publicados no dia 27 de dezembro, depois de 17 horas. Os gabaritos também podem ser acessados por meio do site do CEV.

Vestibular Uece 2022.1: protocolos sanitários

Atendendo ao decreto estadual com medidas de combate à Covid-19, os protocolos sanitários devem ser seguidos pelos candidatos que realizarão as provas. É necessário usar máscara para acesso aos locais de prova, e só será permitida a entrada portando, também, uma máscara reserva, que deve estar guardada em embalagem transparente.

Durante todo o período de realização das provas, o candidato deve permanecer usando máscara. Ela deve cobrir corretamente nariz e boca, e só pode ser retirada para os procedimentos de identificação ou consumo de água, suco e similares. O não atendimento às normas implica na desclassificação do candidato.



