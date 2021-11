Uece 2022.1: data da prova, horário, local e mais da 2ª fase do vestibular

A segunda fase do Vestibular Uece 2022.1, de conhecimentos específicos, será aplicada no início de dezembro; confira data, horário, local, como acessar gabarito e tudo sobre a prova

A segunda fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) 2022.1, de conhecimentos específicos, acontece no início de dezembro. O vestibular, aplicado anualmente, é a principal forma de ingresso na instituição. A seleção atual definirá a próxima admissão de alunos. São 1.216 vagas para os campi de Fortaleza e 1.194 para o interior do Estado.

Esta fase terá diferentes provas com questões específicas, elaboradas a partir da escolha de curso dos candidatos. Ao todo, há 20.219 pessoas inscritas. O POVO preparou um conteúdo esclarecendo algumas dúvidas frequentes sobre a segunda fase; confira abaixo:

Data do vestibular Uece 2022.1: quando será a segunda fase?

A segunda fase do vestibular acontece no domingo, dia 5 de dezembro, e na segunda-feira, 6 de dezembro. Nos dois dias, os exames acontecerão entre 9 e 13 horas (horário de Brasília).

Vestibular Uece 2022.1: local da prova da segunda fase

A informação sobre o local de prova da segunda fase será divulgada na quinta-feira, 2, e no domingo, 5, para cada um dos dois dias, através de um documento chamado Cartão de Informação do Candidato. Além dos campi da Universidade na Capital e no interior, escolas das redes pública e particular também aplicarão o exame.

Após entrar no site da Comissão Executiva de Vestibular (CEV), que é atualizado a cada nova movimentação pertinente ao vestibular, os candidatos devem procurar pelo Cartão da segunda fase. Em seguida, é necessário digitar número de pedido e senha, fornecidos na inscrição. O local de prova, junto de endereço, é fornecido na sequência.

Vestibular Uece 2022.1: quando o gabarito da segunda fase será publicado?

Da mesma forma que aconteceu na primeira fase do vestibular, o gabarito preliminar de cada dia da segunda fase será divulgado logo após o fim de suas respectivas provas. Os gabaritos oficiais, após recursos e alterações, serão publicados no dia 27 de dezembro, depois de 17 horas. Os gabaritos também podem ser acessados por meio do site do CEV.

Vestibular Uece 2022.1: protocolos sanitários

Atendendo ao decreto estadual com medidas de combate à Covid-19, os protocolos sanitários devem ser seguidos pelos candidatos que realizarão as provas. É necessário usar máscara para acesso aos locais de prova, e só será permitida a entrada portando, também, uma máscara reserva, que deve estar guardada em embalagem transparente.

Durante todo o período de realização das provas, o candidato deve permanecer usando máscara. Ela deve cobrir corretamente nariz e boca, e só pode ser retirada para os procedimentos de identificação ou consumo de água, suco e similares. O não atendimento às normas implica na desclassificação do candidato.



