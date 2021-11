Programa Cientista Chefe da Cultura realiza pesquisa com participantes do Circula Ceará

O questionário leva conta o ponto de vista do público sobre a programação, as apresentações e o impacto dessas atividades nas cidades

O Programa Cientista Chefe da Cultura, lançado pelo Governo do Ceará, está realizando a aplicação de pesquisas com moradores dos municípios que foram contemplados com o programa Circula Ceará. O questionário é realizado através de formulário virtual. Até o momento, podem realizar a enquete aqueles que participaram da programação do evento no município de Canindé.

O Circula Ceará é um projeto realizado por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), em parceria com a Fundação Nacional das Artes (Funarte). Artistas e grupos de cultura atuam entre os municípios, que correspondem às 14 macrorregiões do Ceará, levando apresentações artísticas e culturais.



O apurado, realizado entre os que participam da programação, busca compreender o impacto dessas atividades nas cidades e mapear as possibilidades de melhorias. De acordo com o programa Cientista Chefe da Cultura, leva-se em conta o ponto de vista do público sobre a programação, as apresentações e o impacto dessas atividades nas cidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Quadrinho cearense 'Mayara & Annabelle' vence Troféu HQMIX

Dia da Consciência Negra: Fortaleza sedia ato contra Bolsonaro neste sábado, 20

Dia da Consciência Negra: veja programação gratuita, on-line e presencial

Com os dados, é possível planejar novas iniciativas que irão contribuir com a cidadania cultural dos cearenses. “Serão 15 municípios, e a partir do acompanhamento dessa atividade, que nós reputamos ser uma atividade includente, uma atividade que fomenta a cultura, que fomenta a participação, a gente vai avaliar o processo e aproveitar o momento para entregar como produto final um modelo complementar de avaliação, com elementos qualitativos, que possam servir, futuramente, para a secretaria promover atividades com esse foco na inclusão social. Então é uma excelente oportunidade que nós estamos vivendo juntos, e com certeza o resultado vai ser de mais inclusão social por meio da cultura no Estado do Ceará", explica Custódio Almeida, coordenador do Cientista Chefe da Cultura.

O Cientista Chefe

O Programa Cientista Chefe do Estado do Ceará mobiliza a inteligência acadêmica para as aplicações diretas das teorias, metodologias, ferramentas e outros produtos na gestão pública, com notável aproveitamento de tempo e diminuição de distâncias burocráticas.

Com a implantação desse programa no setor cultural significa, é possível mobilizar pessoas (comunidades, coletividades, grupos); articular programas, projetos e ações de outras áreas da gestão pública, tais como: educação, saúde, infraestrutura, turismo, assistência social, segurança, planejamento e economia; combater a pobreza e as desigualdades correlatas e incluir uma imensa quantidade da população, privada do consumo de produtos e serviços culturais.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags