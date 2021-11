Enem 2021: mais de 208 mil candidatos devem fazer prova no Ceará neste domingo, 21

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, 21 de novembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a edição 2021 do exame teve 3.109.762 pessoas com a inscrição confirmada. No Ceará, são 208.841 estudantes que devem realizar a prova.

Destes, mais de 206 mil farão o exame impresso e apenas 2.457 escolheram o Enem Digital. O número é cerca de 36% menor que o total de inscritos para o Enem 2020 no Estado, quando 322.581 cearenses se inscreveram para versão impressa e 3.026, para a digital.

Neste domingo, o Enem impresso está sendo aplicado em 119 municípios cearenses. Já a versão Digital acontece apenas em Fortaleza, Quixadá e Sobral.



O Inep indica ainda que 56% dos inscritos no Estado são do sexo feminino e 63% se declararam pardos.

Os candidatos farão neste primeiro dia provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias; e de Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da redação. No segundo dia de Enem, no próximo domingo, 28 de novembro, haverá provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

O que levar e o que não levar?

De acordo com o edital do Enem, os itens obrigatórios e permitidos no dia do exame são:

Documento original com foto (são válidos qualquer um dos seguintes: RG, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), entre outros). Não é válida a apresentação de carteirinha de estudante, crachá ou cópia mesmo autenticada de documento original;

Máscara

Caneta preta de tubo transparente

Cartão de confirmação de inscrição

Lanche (permitido)

Álcool em gel (permitido)



Já os itens abaixo são proibidos e alguns podem até resultar na eliminação do candidato:

Telefones celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos. Devem ser mantidos desligados e devidamente guardados no envelope porta-objetos. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

Bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas.

De olho na hora

No primeiro dia, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos - das 13h30min às 19 horas (horário de Brasília).

Após às 15h30min, os candidatos podem sair do local de provas sem o caderno de questões. Somente após as 18h30min é possível sair com o caderno.

Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai reforçar a frota de ônibus para atender os participantes em Fortaleza. São 70 veículos extras no domingo.

