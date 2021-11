Enem 2021: O POVO transmitirá correção ao vivo da prova neste domingo, 21

Transmissão ao vivo ocorrerá, simultaneamente, nas contas do OP no Facebook, Twitter e no canal no YouTube; professores do colégio Farias Brito comentarão as questões da prova

O POVO transmitirá ao vivo a correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com participação de professores do colégio Faria Brito. Ao todo, três lives ocorrerão a partir das 20 horas, simultaneamente, nas contas do O POVO no Facebook, Twitter e no canal no YouTube.



A primeira correção ao vivo ocorre neste domingo, 21, data de aplicação do caderno de Linguagens e Código e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Suas Tecnologias e redação do Enem. A previsão é de que cada live tenha a duração de duas horas.

Um time com nove professores fará parte das transmissões, comentando ao vivo cada uma das questões, bem como o tema da redação deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja a seguir a lista de professores:

21/11 - Primeiro domingo de prova



Redação - Prof. Daniel Victor

Linguagens- Prof. Sousa Nunes

Ciências Humanas - Prof. Nilton Sousa (História)

Ciências Humanas - Prof. Adriano Bezerra (Geografia)

Ciências Humanas - Prof. João Saraiva (Filosofia/Sociologia).

28/11 - Segundo domingo de prova



Matemática - Prof. Fabrício Maia

Ciências da Natureza - Prof. Antonino Fontenelle (Química)

Ciências da Natureza - Prof. João Karllos (Biologia)

Ciências da Natureza - Prof. Artur Henrique(Física)

Serviço

Quando: dias 21 e 28 de novembro, às 20h

Onde: perfis do O POVO no Facebook, Instagram e canal no YouTube

Enem 2021: saiba tudo sobre a prova do ano

>> Enem 2021: data da prova, horário, local e tudo sobre o exame

>> Enem 2021: veja as provas antigas e os gabaritos do exame

>> Enem 2021: local da prova é divulgado; como consultar no portal do Inep

>> Enem 2021: Redações nota mil do exame de 2020; confira alguns exemplos

>> Redação Enem 2021: confira os temas já abordados pelo Exame Nacional

>> Enem 2021: entenda as cinco competências cobradas na redação

>> Enem 2021: quando será divulgado o local de prova e como conferir

>> Enem 2021: saiba o que ainda dá para estudar faltando 1 mês para a prova

>> Enem 2021: faltando um mês para prova, veja tudo o que se sabe sobre exame

>> Enem 2021: veja como utilizar as notas da prova

>> Enem 2021: veja perfis nas redes sociais que ajudam no estudo para prova

>> Enem 2021: confira 5 possíveis temas para a redação desta edição

>> Enem 2021: veja dez filmes para estudar História para a prova

>> Enem 2021: cinco aplicativos grátis que ajudam nos estudos para o exame

>> Redação Enem 2021: dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade

>> Redação Enem 2021: as limitações do SUS no contexto da Covid -19

>> Redação Enem 2021: a dificuldade de erradicar o trabalho infantil no Brasil

>> Redação Enem 2021: o papel do esporte no combate ao preconceito

>> Redação Enem 2021: a banalização do Holocausto nos dias atuais e os efeitos na sociedade moderna

Tags