Dia da Consciência Negra: Fortaleza sedia ato contra Bolsonaro neste sábado, 20

Com o mote #ForaBolsonaroRacista, movimentos também organizam atos no interior do Ceará e em todo o país

Neste sábado 20, entre as atividades do Dia da Consciência Negra, entidades sindicais e movimentos populares realizam um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em defesa da igualdade racial, da vida, da democracia e do emprego. Em Fortaleza, a concentração inicia a partir das 8 horas no Passeio Público (Praça dos Mártires), com saída de um cortejo às 10 horas para a Praça dos Leões – ambas no Centro. Outros atos também devem acontecer em Juazeiro do Norte, São Benedito e Vale do Jaguaribe.

Como tema “Fora Bolsonaro Racista – nem fome, nem bala, nem Covid”, os protestos têm como pauta principal a luta contra o racismo. Na capital cearense, a mobilização é a sétima realizada contra o presidente da República em 2021. A manifestação também levantará bandeiras contra outros problemas nacionais, como desemprego, alta no custo dos alimentos, do gás, dos combustíveis, da conta de luz e da moradia, além do aumento pobreza e da fome.

Com o mote #ForaBolsonaroRacista, a ação é organizada pelos movimentos Frente Brasil Popular Ceará, Frente Povo sem Medo, Coalizão Negra por Direitos, Movimento Negro Unificado e Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta pelos Direitos e pelas Liberdades Democráticas. Entre as entidades que compõem as articulações, está o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato).

Para Vílani Oliveira, coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado do Ceará (MNU-Ceará), o encolhimento do Estado e das políticas sociais, comandado, segundo ela, por um governo federal "sem compromisso com a população mais vulnerável", tem aumentado significativamente as desigualdades sociais no Brasil. E esse cenário impactaria de forma mais direta as pessoas negras.

“Neste ano, a data ganha um significado maior diante desse governo que vem causando um desmonte nas políticas públicas e acentuando as desigualdades sociais, a fome, a vacina, que não chegou a todo mundo. Nós, pretos e pretas, somos os mais vulneráveis a essa situação”, aponta Vílani. “É grande o desemprego no Brasil, que atinge a população preta; a violência da polícia, que sempre bate nos couros dos pretos; as balas, que sempre encontram corpos pretos; e o encarceramento em massa, que tem a cor preta”, completa.

A integrante da coordenação municipal do MNU-CE e da articulação nacional Coalizão Negra por Direitos, Daniela Silva, reforça que o racismo estrutural produz desigualdades que atravessam as existências de negros e negras. “A população não negra cada dia mais tem consciência do descaso histórico que o Estado brasileiro tem para com nosso povo negro. Um projeto genocida, uma herança pós-escravidão que nos foi dada a condição de sobrevivência pela própria sorte e da qual somos vítimas até os dias de hoje”, diz.

Programação artística

Além das reivindicações sociais, o ato contará com manifestações artístico-culturais na Praça dos Leões com o objetivo de reforçar e valorizar a resistência da cultura negra. Para o momento, Pingo de Fortaleza, Calé Alencar e Maracatu Solar estão entre as apresentações confirmadas.

“A gente não quer ser lembrado apenas pelas nossas dores, mas por pautas afirmativas e reparadoras. É importante dar visibilidade e externar nossa alegria, nossos cantos, danças, vivências, relembrando a nossa ancestralidade e reverenciando os que vieram antes de nós e abriram caminhos para que a gente trilhasse essa caminhada coletivamente”, avalia Vílani Oliveira.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos últimos anos, houve um aumento da exclusão social, e o alvo maior continua sendo o povo negro: 38% das mulheres negras estão na miséria. Também são os negros que lideram os índices de desemprego e amargam os piores postos de trabalho, com remuneração média quase R$ 1.000 abaixo dos trabalhadores brancos. A taxa de informalidade também revela o racismo estrutural no país: 30,1% para os empregos dos brancos, 39,9% para os pretos e 43,5% para os pardos.

