Homem mais procurado da lista do Programa de Recompensa é preso em Fortaleza

O homem mais procurado da lista do Programa de Recompensa foi capturado nesta quinta-feira, 4, no bairro Passaré, em Fortaleza. Segundo informações da Polícia Civil (PC-CE), o capturado é apontado como chefe de um grupo criminoso. Ele também seria responsável pelas mortes de sete pessoas, em novembro de 2020, no município de Ibaretama, a 146 km da Capital.

O indivíduo foi identificado como Wanderson Delfino de Queiroz, 24 anos, conhecido como “Interior”. Ele foi preso em operação conjunta da PC-CE e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) do Estado. Com a captura, um mandado de prisão preventiva foi cumprido.

Sobre o assunto Homem é preso por tentar matar os próprios pais em Fortaleza

Polícia Civil prende quadrilha especializada em fraudes bancárias

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento da captura, Wanderson estava em posse de uma pistola calibre 40 e munições. Por isso, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) declarou que mais detalhes dessa captura serão divulgados na manhã desta sexta-feira, 5.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags