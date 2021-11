Educação Infantil: Camilo anuncia novos CEIs para 74 municípios

A construção dos CEIs faz parte do Programa Mais Infância Ceará, uma política pública de Estado idealizada pela primeira-dama Onélia Santana; iniciativa visa abranger todos os municípios cearenses

O governador Camilo Santana (PT) anuncia nesta quinta-feira, 4, a criação de novos Centros de Educação Infantil (CEIs), às 9h. Ao todo, o Estado possui 58 CEIs já entregues, 90 em construção e 19 em licitação. Com esses novos, que atenderão mais 74 municípios, todos os 184 passarão a contar com pelo menos um equipamento do tipo.

Mais Infância Ceará



A construção de Centros de Educação Infantil faz parte do Programa Mais Infância Ceará, sancionado em janeiro deste ano e idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana. A iniciativa abranger todos os 184 municípios cearenses.

