Veja o resultado do programa Bolsa Nota 10 de Fortaleza, que paga R$ 200 por aluno

A Prefeitura de Fortaleza anunciou o resultado da seleção para o programa Bolsa Nota 10. O programa selecionou 1.500 alunos, matriculados no 8º e 9º anos do ensino fundamental e na última etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os alunos receberão uma bolsa de R$ 200. O comunicado foi feito na última quarta-feira, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME). Confira o resultado clicando aqui.

As atividades de monitoria do Programa Bolsa Nota Dez poderão ocorrer no turno que o aluno está regularmente matriculado ou no contraturno das aulas escolares, com duração máxima de 12 horas semanais. A recomendação da Prefeitura é que os estudantes aprovados devem procurar a direção da sua unidade escolar para iniciar as atividades como monitor.

A seleção dos alunos foi realizada por uma comissão formada por representantes da comunidade escolar, e foram observados aspectos como frequência escolar e as notas obtidas nas avaliações diagnósticas e internas. Confira os resultados clicando aqui

Bolsa Nota Dez

O Programa Bolsa Nota Dez foi idealizado para ser realizar a monitoria de atividades desenvolvidas, voltadas para o fortalecimento das ações pedagógicas e de projetos das unidades escolares. Ao todo, o programa prevê a oferta de 2.000 bolsas aos alunos matriculados na Rede Municipal.

"A monitoria será realizada por meio de atividades de ensino e aprendizagem, que contribuem para a formação integral do estudante e despertam o interesse por uma maior absorção de conhecimento, além de contribuir no desempenho estudantil do aluno monitor e do aluno monitorado, visando o compartilhamento de conhecimento e colaboração mútua e, ainda, criando um networking entre os próprios alunos", informou a Prefeitura, em nota.

