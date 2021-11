Validade da carteira estudantil 2020 é prorrogada pela 5ª vez

A validade das carteiras estudantis 2020 de Fortaleza foi prorrogada pela quinta vez. Agora, o documento pode ser utilizado no transporte público da Capital e nos serviços que aceitam meia entrada até o dia 30 de novembro.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as carteirinhas de 2021 "estão em processo de confecção". A pasta afirma ainda que serão "entregues nas instituições de ensino, durante o mês de novembro, através das entidades estudantis".

A prorrogação vale para os estudantes que possuem o documento de 2020 e que constam, no sistema da Etufor, como matriculados em 2021. Até outubro haviam sido solicitadas cerca de 253 mil carteirinhas de estudante 2021 em Fortaleza.

As prorrogações permitem que a carteirinha do ano anterior continue sendo usada em transportes públicos e como comprovante para meia entrada em eventos culturais. No entanto, quem teve o documento perdido, roubado ou furtado após o início das solicitações da carteirinha de 2021 fica sem acesso a estes direitos, até a chegada da nova identidade estudantil.

Confecção começa depois de 10 meses

Após dez meses, a Prefeitura de Fortaleza iniciou o processo de confecção das carteirinhas de estudante 2021 para estudantes da rede pública da Capital. Na tarde dessa quarta-feira, 6, o prefeito José Sarto (PDT) assinou o decreto que autoriza a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) a custear a emissão do documento.

Alunos da rede pública - municipal, estadual e federal - que morem ou estudem em Fortaleza têm a carteirinha emitida gratuitamente, bancada por recursos da Prefeitura. Apesar de gratuito, o processo é conhecido pelos atrasos.

Apesar das solicitações terem começado em janeiro deste ano, grande parte dos documentos ainda não foi entregue. A carteirinha de estudante 2020 teve a validade prorrogada outras quatro vezes: em junho (até julho), em julho (até agosto), em agosto (até setembro) e em setembro (até 31 de outubro).

Entrega das carteirinhas de estudante 2021

O processo para recebimento da carteirinha segue igual aos anos anteriores. Após a solicitação e confirmação de matrícula, a Etufor envia os dados do estudante para confecção do documento, que é entregue às entidades estudantis, no caso de universidades, ou às diretorias, no caso das escolas.

Quem já recebeu as carteiras 2021 pode antecipar o uso, desbloqueando o documento na Etufor de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h30.Já quem possui a carteira estudantil 2020 e deixou de estudar neste ano, pode transferir os créditos para um cartão de Bilhete Único Urbano Avulso ou Vale Transporte Eletrônico avulso. A orientação é que procure a sede da Etufor para realizar a transferência.

Serviço



Etufor - Sede

Onde: Avenida dos Expedicionários, 5677, bairro Montese

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8 às 16h30min

Contato: (85) 3101.3090

Etufor - Shopping Rio Mar Kennedy - Piso L2

Onde: Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100, bairro Presidente Kennedy

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8 às 16h30min

Conato: (85) 3089.0909

Etufor - Shopping Aldeota - Piso L0

Onde: Avenida Dom Luís, 500, bairro Aldeota

Horário: Segunda à sexta-feira, de 8h às 16h30min

Contato: (85) 3458.1212

