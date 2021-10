Uece oferece atendimento psicológico emergencial gratuito; saiba como ter acesso

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), em parceria com a Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental (Lapsam), iniciou nesta quinta-feira, 14, a oferta de atendimentos psicológicos emergenciais gratuitos. O serviço é destinado a pessoas a partir de 13 anos de idade, residentes em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF).

Para quem deseja ter acesso aos atendimentos emergenciais, é necessário realizar o agendamento por meio do número: (85) 99753.1296, das 8 às 17 horas, às segundas, terças, quartas e quintas-feiras. O horário de atendimento aos pacientes ocorre das 18 às 20 horas pela internet. A Uece destaca que o número de atendimentos por dia é limitado, a depender da quantidade de plantonistas disponíveis.

Conforme a coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada da Uece, Layza Castelo Branco, o atendimento emergencial é realizado por alunos do curso de Psicologia do último semestre, bem como por alunos do curso de Medicina que fazem parte da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental (Lapsam).

A Uece explica que o atendimento emergencial se caracteriza como aquele que é procurado de forma eventual, em momentos de angústia, por exemplo. A situação do paciente para atendimento de emergência é diferente do paciente de Psicoterapia, que precisa ter um acompanhamento periódico.

Serviço

Atendimento psicológico emergencial

Quando: Degundas, terças, quartas e quintas-feiras

Horário: Das 18 às 20 horas

Agendamento: Segundas, terças, quartas e quintas-feiras

Horário: Das 8 às 17 horas

Telefone: (85) 99753.1296

