Plataforma oferta suporte psicológico online a preços acessíveis

Com o propósito de cuidar além da tela, a Startup Amar.Elo está oferecendo suporte psicológico e psiquiátrico à população com preços acessíveis e de forma totalmente remota. Criada em setembro do ano passado, o projeto é fruto da parceria com o Hospital Nosso Lar. Interessados podem acessar os serviços acessando o site da iniciativa.

“O aumento do sofrimento psicológico, dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais nos alertaram para a necessidade de oferecer um atendimento de qualidade e de forma remota, sem que a pessoa precise sair de casa, oferecendo segurança e comodidade”, destaca a diretora a diretora geral do Hospital Nosso Lar e diretora técnica do Amar.Elo, Ticiana Macedo.

De acordo com a instituição, para marcar uma consulta, é necessário acessar o portal e clicar na aba "marque sua consulta''. A opção fica do lado direito da tela, onde a pessoa será conduzida para uma página de agendamento.

O cadastro do paciente pode ser feito, ainda, por meio do login do Facebook, do Google ou apenas inserir o nome e sobrenome com um número de contato. Depois, o usuário deve indicar qual será o atendimento, psicológico ou psiquiátrico, e o profissional que fará o atendimento, selecionando o dia e horário. Para concluir, basta realizar o pagamento da consulta e aguardar o dia e horário marcado.

Segundo a instituição, também é disponibilizado o ebook “Psicofobia: somos todos responsáveis”. A obra reúne informações sobre saúde mental e psicofobia, com exercícios e dicas para evitar este tipo de comportamento.

Durante todo o mês de setembro, o Amar.Elo, ao lado do Hospital Nosso Lar, também realiza lives que buscam debater a psicofobia, os gatilhos mentais e a importância de falar sobre a prevenção ao suicídio.

Serviço:

Amar.Elo

Live "Precisamos falar sobre suicídio"

Dia: 29 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19 horas



