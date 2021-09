Ceará inicia campanha de multivacinação de crianças e adolescentes em outubro

A campanha se estende até o dia 29 de outubro. As doses contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech para os adolescentes com idade entre 12 e 15 anos poderão ser administradas simultaneamente com as demais vacinas

A Campanha Nacional de Multivacinação terá início nesta sexta-feira, 1º. Durante a iniciativa, crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) poderão atualizar a caderneta de vacinação. Os imunizantes inseridos no calendário do Ministério da Saúde (MS) estão disponíveis nos postos de saúde dos 184 municípios cearenses. O dia “D” de vacinação no Ceará está marcado para o dia 16 de outubro, mas a campanha se estende até o dia 29 do mesmo mês.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) reforça a importância da mobilização, principalmente para diminuir a incidência e contribuir para o controle e a erradicação de doenças imunopreveníveis neste público.

“A campanha é a maneira de evitar que alguns vírus graves, como o do sarampo e da poliomielite circulem entre nós”, pontua a coordenadora da Célula de Imunização da pasta, Kelvia Borges.

A cobertura vacinal entre crianças é motivo de preocupação no Ceará. Isso porque neste ano, nenhum dos imunizantes destinados aos menores de um ano alcançou a meta recomendada pelo órgão federal, que estipula pelo menos 90% de cobertura vacinal.

Crianças que se encontram em situações ou condições clínicas especiais deverão ser avaliadas e vacinadas se houver indicação por profissional de saúde. As doses contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech para os adolescentes com idade entre 12 e 15 anos poderão ser administradas simultaneamente com as demais vacinas.

Veja quais vacinas estão disponíveis:



Esquema vacinal em crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias:

- BCG

- Hepatite B

- Pentavalente

- Poliomielite

- Rotavírus

- Pneumocócica 10

- Meningocócica C

- Febre Amarela

- Tríplice Viral

- DTP

- Hepatite A

- Varicela



Esquema vacinal em adolescentes até 14 anos 11 meses e 29 dias:

- Hepatite B

- Febre Amarela

- Tríplice Viral

- dT

- Meningocócica ACWY

- Varicela

- HPV

- dTpa



Observação 1: A vacina contra a febre amarela não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetra viral em crianças menores de 2 anos. O intervalo entre estas deverá ser de 30 dias (mínimo 15 dias).

Observação 2: Devem ser vacinados aqueles que estão com doses incompletas ou que não tomaram nenhuma das vacinas citadas.



