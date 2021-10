Chefe de facção em Itaitinga é preso em Pernambuco

10:28 | Out. 01, 2021

Homem apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho da cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso no estado de Pernambuco. Mais informações serão repassadas no fim da manhã desta sexta-feira, 1º, na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, no Centro.

Outro suspeito de chefiar a facção criminosa se candidatou a vereador em Itaitinga Cleyton Cardoso Ferreira foi preso em São Paulo em maio deste ano. Conhecido como "Patrão", ele é suspeito de chefiar facção criminosa em Itaitinga, onde foi candidato a vereador.

