Camilo deve anunciar novo decreto estadual nesta sexta-feira

O decreto estadual determina as decisões em relação aos avanços na flexibilização ou restrições de atividades presenciais em diversas áreas no Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) anunciará na tarde desta sexta-feira, 1º, as novas medidas do decreto estadual que determina avanços na flexibilização ou restrições na retomada das atividades presenciais, no contexto da pandemia de Covi-19. Reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Ceará acontece no fim da manhã e o anúncio deve ocorrer por volta das 15 horas. As medidas que serão anunciadas passam a valer a partir da próxima segunda-feira, 4.

De acordo com o governador, os decretos são orientados com base nas pesquisas de uma equipe de cientistas e profissionais da saúde que analisam os indicadores de transmissão do coronavírus da última semana. A partir desta avaliação, a gestão estadual determina as decisões em relação aos avanços na flexibilização ou restrições em áreas no Ceará.

A partir dos últimos anúncios realizados pelo chefe do Executivo estadual, as salas de aula receberam a autorização para retornar com 100% da capacidade. As escolas, entretanto, precisam manter a opção de ensino remoto aos estudantes que assim quiserem.

Além disso, foi permitida a realização de evento-teste com jogo de futebol no Castelão. O decreto ampliou a capacidade dos eventos já liberados, e por fim, restaurantes passaram a funcionar até 1 hora e as mesas podem ter até 8 pessoas. O horário anterior era meia-noite, e as mesas podiam ter até seis pessoas.

