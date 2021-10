Imagens de pornografia infantil feitas em Crateús circulavam nos EUA, França e Austrália

Imagens de pornografia infantil feitas em Crateús, a 359,1 quilômetros de Fortaleza, circulavam nos Estados Unidos, França e Austrália. A conclusão é de investigações da Polícia Federal, que cumpre, nesta sexta-feira, 1º, mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra uma pessoa suspeita de explorar sexualmente e estuprar um familiar de 11 anos. São cerca de 12 agentes da PF cumprindo os mandados, expedidos pela 22a Vara da Justiça Federal.

Os pais da criança colaboraram com as investigações. A vítima e os pais, segundo a PF, estão sendo atendidos por acompanhamento psicossocial. A operação conta com colaboração do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O termo pedopornografia se trata conteúdo de mídia, com fotos ou vídeo de nudez erótica ou ato sexual com crianças e adolescentes.

As investigações continuam com análise do material apreendido na operação policial. Será investigada também a participação de terceiros. O investigado poderá responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e divulgação de imagens pedopornográficas na Internet e, se condenado, poderá cumprir pena de até 31 anos de reclusão.



