Homem é encontrado morto e amarrado com cordas na Sapiranga

Um homem não identificado foi encontrado com diversas lesões e amarrado com cordas em um matagal no bairro Sapiranga, na tarde deste sábado, 25.



A vítima apresentava muitas marcas pelo corpo e havia um material de concreto do lado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi atacado com objeto contundente.

Conforme o órgão, o caso é investigado pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

