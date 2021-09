Marinha alerta para ventos até 60 km/h no Ceará até quarta-feira, 29

As faixas litorâneas dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão têm previsão de ventos fortes, de até 60 km/h, até a quarta-feira, 29, segundo alerta do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).

De acordo com a Marinha, esses ventos podem favorecer ressacas de até 2,5 metros de altura na faixa litorânea entre os estados de Alagoas, ao norte de Maceió, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de ao sul de Natal. A ressaca pode ocorrer também até dia 29 de setembro.

O órgão reforça a importância de os navegantes consultarem os avisos de mau tempo no site da CHM.

Temporada dos ventos fortes

Desde agosto, o Ceará entrou na temporada dos ventos fortes. Além da falta de chuvas e com o aumento dos ventos, o Estado pode apresentar baixa umidade relativa do ar, segundo o indicativo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A umidade relativa e a temperatura do ar estão inversamente relacionadas uma à outra, de forma que nos horários mais quentes do dia, principalmente no início da tarde, se tenha a menor umidade relativa do ar.

