Dia do Comerciário: para quem é feriado e o que funciona nesta segunda, 27

Em 2021, o dia do Comerciário foi antecipado para o dia 27 de setembro em Fortaleza, Aquiraz e Eusébio. Data é comemorada originalmente no dia 30 de outubro, mas decisão da Convenção Coletiva de Trabalho adiantou o feriado

Em 2021, o Dia do Comerciário, comemorado originalmente no dia 30 de outubro, foi antecipado para amanhã, 27, em alguns municípios cearenses. A data celebra os funcionários do setor e seus respectivos trabalhos, que ganham o dia de descanso. O adiamento deste ano foi decidido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) — ato jurídico acordado entre sindicatos e empregadores. Os municípios de Fortaleza, Aquiraz e Eusébio estarão com os comércios fechados no Ceará.

Em entrevista ao O POVO, o representante do Sindicado dos Comerciários, Sebastião Nascimento, informou que haverá fiscalização de possíveis descumprimentos. Com o acordo do CCT, as empresas ligadas ao comércio estarão proibidas de funcionar nesta segunda, 27. "As lojas que abrirem nesta segunda-feira estarão sujeitas à multa", detalhou Sebastião. A multa é do dobro do valor do piso e é convertida para cada trabalhador prejudicado.

Ainda segundo o representante, o intuito do dia é "honrar e dignificar" a categoria que "tem uma carga horária extensiva", referindo-se aos setores do comércio que abrem em dias de domingos e feriados, além da baixa remuneração para uma alta carga de expediente.

Nos shoppings da Capital, as lojas não irão funcionar. Porém, farmácias, academias, praça de alimentação, clínicas médicas, bancos e órgãos públicos irão funcionar e seguem horários respectivos de cada estabelecimento. Supermercados também funcionam normalmente: tais lojas só fecham nos dias 1º de janeiro e 25 de dezembro. Em todos os demais feriados, o funcionamento é normal.

Para homenagear os trabalhadores, o Sistema Fecomércio realizará programação especial em suas unidades no Centro, Fortaleza e Iparana. Desde a última sexta-feira, 24, a celebração trouxe transmissões ao vivo nas redes sociais e estão previstas, para esta segunda, atividades para os filiados. Na segunda, das 7 às 17 horas, no Sesc Centro, uma campanha de saúde bucal que irá proporcionar diagnóstico e limpeza sem custos, além de um serviço de lanche com sucos e frutas e uma atração de diversão para as crianças.

Já no Sesc Fortaleza, a programação acontece durante todo o dia 27, de 7 às 20 horas. Aulas de Step e Lian Gong, prática corporal milenar chinesa, serão realizadas na sede. Distribuição de mudas e oficina educativa, avaliação física simplificada, além da disponibilização de um espaço de leitura com consulta ao acervo estão na programação de amanhã. Também haverá massagem relaxante, higienização facial e desafio fitness.

O Sesc Iparana Hotel Ecológico terá atividades ao ar livre, das 8 às 14h30min, e com programação especial para as crianças. Trilhas ecológicas, lazer na piscina, bingos com sorteio de dois prêmios e música ao vivo estão na programação, além de momentos recreativos como o Torneio do Comerciário.

Feriado do comerciário amanhã, 27: horário de funcionamento dos Shoppings de Fortaleza

Rio Mar Papicu

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema e entretenimento: 10h às 22h

Clínicas de Saúde: 6h às 22h

Órgão Públicos: 8h às 21h

Farmácias e supermercados: 10h às 22h

Academia: 6h às 22h

Banco: 9h às 13h

Rio Mar Kennedy

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema e entretenimento: 10h às 22h

Órgãos Públicos: 8h às 18h

Farmácias: 10h às 22h

Clínicas de Saúde: 6h30min às 22h

Academia: 6h às 22h30min

Supermercados: 7h às 22h

Shopping Iguatemi

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: 12h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Órgãos públicos: 8h às 21h

North Shopping Fortaleza

Praça de alimentação: 10h às 22h

Cinemas: de acordo com a programação das sessões

Clínicas médicas: 6h às 20h

Farmácias: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Academia: 6h às 22h30min

Supermercado: 7h às 22h

North Shopping Jóquei

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema e entretenimento: 13h às 22h

Clínicas médica: 7h às 21h

Via Sul Shopping

Praça de alimentação: 11h as 22h

Cinema: 14h às 22h

Clínica médica: 6h às 20h

Banco: 8h às 13h

Academia: 6h às 22h30min

Grand Shopping

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema e demais entretenimento: 10h às 22h

Clínicas: Funcionamento normal de acordo com agendamentos

Bancos: 10h às 14h

Academia: 6h às 22h

Shopping Parangaba

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema: 13h às 22h

Academia: 6h às 22h

Clínica Médica: de acordo com os horários de atendimento

Shopping Aldeota

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Supermercado: 7h às 21h

Colaboraram Levi Aguiar e Mirla Nobre

Tags