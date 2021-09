Feriado dos Comerciários: lojas em Fortaleza, Aquiraz e Eusébio estarão fechadas na próxima segunda

As lojas do comércio nos municípios de Fortaleza, Aquiraz e Eusébio estarão fechadas na próxima segunda-feira, 27, em virtude do adiantamento da data que celebra o Dia do Comerciário. O feriado é oficialmente no dia 30 de outubro, mas os municípios citados anteriormente anteciparam a data devido à decisão da Convenção Coletiva de Trabalho.

A Convenção é um ato jurídico estabelecido entre sindicatos de empregadores e de empregados para determinar regras nas relações de trabalho dessa categoria. Sendo assim, as empresas ligadas ao comércio estarão proibidas de funcionar no dia 27 de setembro.

O representante do Sindicato dos Comerciários, Sebastião Nascimento, informou que haverá fiscalização, e se houver descumprimento, os responsáveis serão autuados e estarão sujeitos à multa. "As lojas que abrirem nesta segunda-feira estarão sujeitas à multa". A multa estabelece o dobro do valor do piso, convertidas para cada trabalhador prejudicado.

"O dia dos Comerciários tem o propósito de honrar e dignificar a categoria que tem uma carga horária extensiva, pois alguns setores do comércio abrem em dias de domingos e feriados, e muitos trabalhadores trabalham o dia todo em pé e com pequena remuneração", conta Sebastião Nascimento.

Programação Fecomércio

O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Ceará, realiza uma programação em suas unidades: Centro, Fortaleza e Iparana, visando celebrar a data. As atividades se iniciam nesta sexta-feira, 24. A animação para o fim de semana deve começar às 12h, com a transmissão do show Samba de Theresa, ao vivo na unidade Sesc Centro, localizado na Rua 24 de Maio.

Também na unidade do Sesc Centro acontecem ações como avaliação nutricional, oficinas de garrafas decoradas, exposição da biblioteca, jogo de perguntas e respostas com premiações, aferição de pressão arterial e glicemia.

A ação em homenagem ao comerciário continua na segunda-feira, 27, de 07h às 17h, no Sesc Centro, com uma campanha de saúde bucal que irá proporcionar diagnóstico e limpeza sem custos, além de um serviço de lanche com sucos e frutas e uma atração de diversão para as crianças.

Com opções de atividades ao ar livre, o Sesc Iparana Hotel Ecológico promove um dia no Clube Sesc, de 08h às 14h30, com momentos recreativos como o Torneio do Comerciário, trilha ecológica, lazer na piscina, música ao vivo e bingo com sorteio de dois prêmios. Para as crianças, o passeio conta com atividades recreativas que acontecem na área da piscina e brinquedos infantis.

No Sesc Fortaleza, a programação acontece durante todo dia 27, de 07h às 20h, conta com aulas de Step e Lian Gong, prática corporal milenar chinesa; distribuição de mudas e oficina educativa; avaliação física simplificada; espaço de leitura com consulta ao acervo; massagem relaxante, higienização facial; e desafio fitness.



