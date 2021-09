Feriado do Comerciário: veja funcionamento de shoppings nesta segunda, 27

Lojas e quiosques estarão fechados durante o feriado do Dia do Comérciário, antecipado para a próxima segunda

O Dia do Comerciário, comemorado oficialmente no dia 30 de outubro, foi antecipado para a próxima segunda-feira, 27, nos municípios de Fortaleza, Aquiraz e Eusébio. Nas três cidades, as lojas e quiosques estarão fechados na próxima segunda-feira. Nos shoppings de Fortaleza, apenas alguns setores estarão funcionando normalmente durante o feriado. O POVO listou a programação dos empreendimentos:



Sobre o assunto Redes de shoppings mantêm visão positiva para vendas nos próximos meses

Novo decreto: Restaurantes funcionam até 1 hora no Ceará com até 8 pessoas por mesa a partir de segunda, 20

29 lojas dos shoppings da Ancar fazem liquida ótica com até 70% de desconto; veja lista

Confira o funcionamento dos shoppings na segunda-feira, 27:

Rio Mar Papicu

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema e entretenimento: 10h às 22h

Clínicas de Saúde: 6h às 22h

Órgão Públicos: 8h às 21h

Farmácias e supermercados: 10h às 22h

Academia: 6h às 22h

Banco: 9h às 13h

Rio Mar Kennedy

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema e entretenimento: 10h às 22h

Órgãos Públicos: 8h às 18h

Farmácias: 10h às 22h

Clínicas de Saúde: 6h30min às 22h

Academia: 6h às 22h30min

Supermercados: 7h às 22h

Shopping Iguatemi

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: 12h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Órgãos públicos: 8h às 21h

North Shopping Fortaleza

Praça de alimentação: 10h às 22h

Cinemas: de acordo com a programação das sessões

Clínicas médicas: 6h às 20h

Farmácias: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Academia: 6h às 22h30min

Supermercado: 7h às 22h

North Shopping Jóquei

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema e entretenimento: 13h às 22h

Clínicas médica: 7h às 21h



Via Sul Shopping

Praça de alimentação: 11h as 22h

Cinema: 14h às 22h

Clínica médica: 6h às 20h

Banco: 8h às 13h

Academia: 6h às 22h30min

Grand Shopping

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema e demais entretenimento: 10h às 22h

Clínicas: Funcionamento normal de acordo com agendamentos

Bancos: 10h às 14h

Academia: 6h às 22h

Shopping Parangaba

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema: 13h às 22h

Academia: 6h às 22h

Clínica Médica: de acordo com os horários de atendimento

Shopping Aldeota

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Supermercado: 7h às 21h

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags