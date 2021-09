Viaturas passam a ser geridas por único sistema de monitoramento

Um único comando de monitoramento passa a gerir, a partir desta sexta-feira, 24, todos os atendimentos solicitados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O Sistema de Registros de Operações Táticas e Ações de Segurança (Rotas) quer tornar mais efetivo o emprego das viaturas e o atendimento às ocorrências. O titular da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic), Luciano Freire, é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do software e conta que o Rotas vem para aperfeiçoar comandos e demandas.

De acordo com Freire, com o Rotas é possível acessar o histórico das viaturas a partir de horários e trajetos, além de traçar cercas para que atuem em determinado perímetro de uma ocorrência ou operação. Isso otimiza, ainda de acordo com o coordenador, a atividade diária de policiais e seu desempenho. “O sistema permitirá um melhor gerenciamento da atividade policial em campo”, explica.

Os atendimentos que estão sendo unificados são os da Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Perícia Forense do Ceará (Pefoce), Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) e Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). A parceria entre a Cotic e a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) possibilitou a confecção do Rotas.

O lançamento conta com a presença do secretário da Segurança Pública, Sandro Caron; o secretário executivo, Samuel Elânio de Oliveira; o secretário de Planejamento e Gestão Interna, Adriano Sales; o superintendente da Supesp, Dr Helano Matos; e a equipe da Supesp, que será responsável na sequência por treinamentos para equipes de profissionais de segurança.

Para o superintendente Helano Matos, o aperfeiçoamento de ferramentas tecnológicas é permanente e busca propiciar os melhores instrumentos e estratégias para municiar a SSPDS para a tomada de decisões objetivas e eficazes, visando a redução da criminalidade no Estado. “Já somos referência e consultados por gestores de outros estados para este intercâmbio de informações e de conhecimento. A Supesp vem desempenhando esse papel com excelência. O Status, Agilis, Sportal, Cerebrum e Programa Cientista-Chefe são apenas algumas das nossas entregas, que refletem na qualidade de vida da nossa população”, disse Matos.

Novas instalações

Também nesta sexta, 24, a nova estrutura da Supesp será apresentada, com a entrega das novas instalações, uma equipe reestruturada para atender e produzir os dados, as informações e as estatísticas que abastecem a SSPDS para a formulação de estratégias para operações e serviços na área da segurança pública.



