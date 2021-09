Ceará terá 2º Unidade de Conservação marítima em Icapuí, diz secretário da Sema

"Já está no gabinete do governador. Ele deve criar ainda este ano uma outra unidade de conservação que inclui tanto área marinha como terrestre", informa o titular da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), Artur Bruno

Até o fim deste ano, haverá a demarcação da segunda Unidade de Conservação (UC) marítima do Estado, no município de Icapuí. A informação foi repassada ao O POVO pelo secretário do Meio Ambiente do Ceará (Sema).

"Já está no gabinete do governador. Ele deve criar ainda este ano uma outra unidade de conservação que inclui tanto área marinha como terrestre", diz Artur Bruno. O lugar será demarcado como Área de Proteção Ambiental (APA) dos Berçários da Vida Marinha de Icapuí.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O secretário relembrou que a futura Unidade de Conservação em questão corresponde à região em que a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) realizou a soltura do primeiro peixe-boi-marinho reabilitado no Ceará.

LEIA MAIS | Conheça pontos do Projeto de Lei para proteção de animais no Ceará

+ Única Unidade de Conservação Marítima do Ceará tem área expandida; conheça o Parque Estadual Marinho

"As unidades de conservação servem para assegurar proteção dos ecossistemas", comenta o titular da Sema. Segundo o secretário, a expansão e criação de novas unidades de conservação acontecem após o reconhecimento de se preservar áreas que ainda não estavam inclusas, mas que possuem um importante valor para o Ceará.

O professor do Instituto de Ciências do Mar, Fábio Matos, explica que as UCs são criadas para assegurar a preservação das características naturais e relevantes tanto da parcela continental do País como também das águas jurisdicionais, aquelas nas quais o Brasil possui jurisdição.

Na última terça-feira, o governador Camilo Santana (PT) sancionou uma lei que ampliou a única, até então, área de preservação do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, em 44%. O parque, com atuais 3.320 hectares, passará a ter 4.790,16 hectares. A área em questão é tratada como Unidade de Conservação (UC) marítima há 24 anos.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags