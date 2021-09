Inscrições para concurso da PM Ceará prorrogadas até dia 22

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Ceará foram prorrogadas até o dia 22 deste mês. O prazo inicial estava previsto para encerrar nesta quarta-feira, 15, mas agora os interessados ganharam mais uma semana de prazo para se inscrever no certame. Ao todo estão sendo ofertadas 2 mil vagas para o cargo de soldado com salário de R$ 4,1 mil. A prova objetiva está prevista para 7 de novembro.

De acordo com o comunicado publicado pela Fundação Getúlio Vargas, organizadora do certame, todos os candidatos inscritos no período entre o dia 16 de agosto de 2021 às 16 horas de 22 de setembro de 2021 poderão reimprimir o DAE, no máximo, até as 16 horas do dia 23 de setembro.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 e a inscrição pode ser feita no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Das vagas ofertadas, 1.360 vagas são na ampla concorrência para o sexo masculino e 240 para o feminino. Há ainda 400 vagas destinadas à cota racial.

O edital foi publicado no dia 2 de agosto. De acordo com as regras, os interessados devem ter ensino médio completo. Na data da inscrição, também é necessário que o candidato tenha idade igual ou superior a 18 anos e até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, pessoas com 30 anos ou mais não podem se inscrever.

Durante o curso de formação, o aprovado recebe vencimentos no valor de R$ 2.126, 93 e, após formado, o salário aumenta.

Confira o edital completo



O concurso da Polícia Militar contará com cinco etapas. Primeiro, uma prova objetiva, com conhecimentos básicos e específicos, de caráter classificatório e eliminatório. A segunda etapa haverá exame de saúde e a terceira etapa, avaliação Psicológica, também de caráter eliminatório. Em seguida, os candidatos contarão com um teste de aptidão física e por último, na quinta etapa, haverá uma investigação social dos candidatos.

A prova objetiva será realizada em Fortaleza e Região Metropolitana da Capital (RMF), com previsão para o dia 7 de novembro deste ano e duração de quatro horas.

