Ceará terá fiscalização intensificada em rodovias durante feriado da Independência

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão estar atuando, a partir da meia-noite desta sexta-feira, 3, até as 23h59min do dia 7 de setembro, para reforçar a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Ceará. Ações fazem parte da Operação Independência 2021, cujo principal objetivo é "diminuir a violência no trânsito" durante o feriadão que se aproxima. Informações foram divulgadas pelo órgão.

Conforme a PRF, o efetivo policial será reforçado em todo Estado e terá como foco principal a fiscalização de atos perigosos no trânsito, como ultrapassagens indevidas e o uso de álcool na condução de veículos. Para realizar o planejamento das ações, o órgão se baseou em levantamentos realizados anteriormente, que mostram dados sobre os acidentes nas rodovias federais da Unidade Federativa.

Considerando as estatísticas, as equipes serão reforçadas em horários e em locais que mais demostraram "necessidade de atenção". Ou seja, o efetivo será intensificado nos pontos onde dados apontam que ocorrem mais acidentes, levando em consideração também o turno em que eles acontecem.

O foco dos agentes estará na "prevenção das condutas que causam os acidentes de maior gravidade". Atuação será voltada com prioridade para a fiscalizção do uso de equipamentos de segurança, em busca de "diminuir a ocorrência e a gravidade dos acidentes", além de aumentar a "percepção de segurança por parte dos usuários da rodovia".

Equipes também vão intensificar monitoramento para combater ações criminosas durante o feriado. De acordo com dados do órgão, a última Operação Independência, que ocorreu entre 4 e 7 de setembro de 2020, registrou 22 acidentes, com três mortes ocorrendo em decorrência deles.

Dicas da PRF para um trânsito seguro:

- Sempre faça uma revisão no veículo: verifique pneus, inclusive o estepe, palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;



- Mantenha a atenção na rodovia; observe as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem;



- Utilize o cinto de segurança e os sistemas de retenção paras crianças (bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação);



- Procure se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde for passar.

