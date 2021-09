O que funciona em Fortaleza no feriado de 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil

Na próxima terça-feira, 7 de Setembro, todo o Brasil comemora o feriado de Independência, de abrangência nacional. Alguns órgãos e estabelecimentos fecham as portas ou funcionam em horário diferenciado. Veja os horários de funcionamento e modo de operação de alguns setores no Ceará.

A data celebra a separação entre a nação brasileira e o reino de Portugal, associada ao momento do grito de D. Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. O 7 de setembro foi transformado em feriado nacional durante o governo de Gaspar Dutra, pela Lei nº 662, de 6 de abril de 1949. A lei estabeleceu a existência de sete feriados no calendário brasileiro, são eles: 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro.

O feriado da Independência foi endossado por outra legislação assinada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. Dessa vez, além dos cinco já estabelecidos, foram incluídos como feriados nacionais: 21 de abril, Tiradentes; e 2 de novembro, Finados.

Confira o funcionamento no Dia da Independência do Brasil

Supermercados

O funcionamento é normal, em horário definido pelas próprias instituições. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados de Fortaleza só fecham nos dias 1º de janeiro e 25 de dezembro, em todos os demais feriados o funcionamento é normal.

Padarias

As padarias têm funcionamento no horário normal no feriado. A informação é do Sindicato das Indústrias de Panificação no Estado do Ceará (Sindpan-CE).

Agências bancárias

O feriado de 07 de Setembro aparece nos termos do artigo 5º da Resolução 2.932, de 28.02.2002, do Conselho Monetário Nacional. A data não é considerada dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Assim, não haverá atendimento aos clientes.

Órgãos federais e repartições públicas

A Portaria nº 430, de 30 de dezembro de 2020, do Ministério da Economia, define os feriados nacionais e pontos facultativos no ano de 2021, entre elas o feriado de Independência do Brasil. O documento define quais datas deverão ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. A exceção são serviços essenciais à população, como hospitais, que seguem funcionando sem comprometimento das atividades públicas.

Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que os ônibus vão operar no próximo dia 07 de setembro com frota especial reduzida, semelhante aos domingos e feriados.

Postos de gasolina

Os postos de gasolina terão funcionamento normal em todo o estado. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais do Estado do Ceará (Sindipostos), alguns abrem às 6 horas e fecham às 22 horas, mas alguns postos, especialmente em autoestradas, funcionam 24 horas.



Lotéricas

De acordo com o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), o funcionamentos das lotéricas no feriado é de escolha de cada unidade, seguindo acordo com funcionários.

Unidades que já têm costume de abrir em domingos, geralmente, seguem abertas também nos feriados. A indicação do sindicato é que o estabelecimento avise alguns dias antes se haverá ou não funcionamento.

Shoppings

Grand Shopping

O horário de funcionamento do Grand Shopping na data será das 10h às 22h, com lojas, quiosques e praça de alimentação funcionando normalmente.

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba terá funcionamento normal no feriado. As lojas e quiosques funcionam de segunda a sábado, de 10h às 22h e domingos de 13h às 21h. Já a praça de alimentação tem funcionamento de segunda a sábado de 10h às 22h e domingos de 11h às 22h.

Centro Fashion Fortaleza

O Centro Fashion Fortaleza também terá funcionamento normal no feriado de 7 de setembro, inclusive com a realização do 6º Bazar Centro Fashion Fortaleza, que ocorre desde o dia 31 de agosto e segue até o dia 11 de setembro. O horário de funcionamento é de terças-feiras aos sábados, das 9h às 19h.

O bazar, que antes ocorria em uma semana, está sendo realizado em duas semanas e cumprindo com todos os protocolos de biossegurança, a fim de evitar aglomerações.

