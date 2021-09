Caminhão tomba e pega fogo durante madrugada na BR-222 em Caucaia

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta já foi retirada do local do acidente e agora está sendo feito o trabalho de limpeza das pistas

Um caminhão tombou e pegou fogo no início da madrugada desta quinta-feira, 2, no encontro da BR 222 com a BR 020 em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O acidente aconteceu no km 5,8, na madrugada por volta das 3h30, quando houve o tombamento do veículo que transportava combustível. Não há registro de vítimas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta já foi retirada do local do acidente e agora está sendo feito o trabalho de limpeza das pistas. A pista por cima do viaduto está interditada para realização do serviço. O trânsito na região é lento e há registro de engarrafamento. Motoristas também relatam dificuldade de trafegar no local, segundo reportado em aplicativos de mobilidade.

Com o tombamento, houve o vazamento/derramamento de 20000 litros da gasolina comum e 5000 litros de gasolina aditivada, Diesel S 10 com 5000 litros comum e 5000 litros aditivado; 5000 litros de Diesel S 500 e 5000 litros de Álcool hidratado. Os combustíveis se espalharam pela pista, o que acabou ocasionando o fogo. Em vídeo registrado por morados, é possível ver a altura das chamas e ouvir algumas explosões.





