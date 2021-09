Aulas presenciais da rede municipal de Fortaleza começam pela educação infantil; adolescentes voltam dia 20

As aulas presenciais da rede municipal de Fortaleza começarão, a partir da próxima quarta-feira, 8, pela educação infantil. Os adolescentes a partir de 12 anos voltam no dia 20 de setembro. De acordo com a titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Dalila Saldanha, o retorno começará com a presença de 20% dos alunos na escola, posteriormente avançando para os 50%.

A informação foi dada durante live da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta quinta-feira, 2, quando foi informado ainda que 90% dos profissionais de ensino de Fortaleza foram vacinados com as duas doses do imunizante contra a Covid-19.

