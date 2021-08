Uece e Secitece assinam acordo para apoiar startups cearenses

Com foco em mais de 11,3 milhões de microempreendedores individuais (MEI) espalhados pelo Brasil, a Fundação Dom Cabral lançou nesta terça-feira, 24, a plataforma online Pra Frente Play, que possui conteúdos multimídia gratuitos para formação empreendedora de empresários populares.

A plataforma de streaming reúne conteúdos de gestão e empreendedorismo e é viabilizada em parceria com organizações sociais e empresas que patrocinam o projeto.

No piloto, iniciado em 2020, a iniciativa atendeu a mais 800 pessoas em nove meses, sendo 602 empreendedores populares e 200 voluntários. A intenção é formar 5,5 mil pessoas neste ano.

A inscrição é possível a partir da indicação de empresas patrocinadoras e organizações da sociedade que sejam parceiras ou por cadastro realizado pelos empreendedores populares por meio das redes sociais do Pra Frente e pelo site prafrente.fdc.org.br.

Para Ana Carolina Santos de Almeida, líder do movimento Pra Frente, o foco nos MEIs e nos informais se dá pelo desafio a invisibilidade desses empreendedores, já que por empreenderem por necessidade, nem a sociedade, nem eles próprios se enxergam como empreendedores.

Ela conta que o movimento nasceu com a missão de promover o desenvolvimento econômico e social sustentável para esses empreendedores populares, convidando a iniciativa privada e o terceiro setor para ajudar nesta missão, desenvolvendo o ecossistema que esses pequenos empreendedores estão inseridos.

"Temos um cenário de País em que cada vez mais pessoas vão precisar empreender. Então, essas pessoas não podem ver o seu negócio como um "bico", afirma.

A plataforma acomoda tanto os pequenos empreendedores em busca de formação quanto o "decolador", que é com é chamado o mentor. Quando esse mentor entra, ele preenche um cadastro, participa de uma jornada de capacitação, com série de conteúdos de forma a criar pontes e o objetivo da Fundação Dom Cabral com o projeto.

No Ceará, assim como em estados que não participaram da primeira fase, a ideia é conversar com empresários e organizações sociais para montar uma rede parceira para realização do programa. Ana Carolina diz que o Ceará será uma das principais bases e o projeto será acelerado até 2022.

"É importante ter um "decolador" que conheça a realidade regional, conhecendo as necessidades dos empreendedores", explica.

"Estamos usando nossa rede de associados. E o Ceará tem um associado desde o começo e a ideia é criar um hub local do Pra Frente. Queremos convidar empresários locais para capacitar empreendedores daquela região. Começamos com um trabalho de estabelecer essa rede local, conversando com empresários, organizações sociais, buscando patrocinadores".

Neste processo de regionalização, a Fundação Dom Cabral também busca viabilizar a concessão de crédito para esses empreendedores, o que seria permitido a partir de parceria com o Banco do Nordeste.

Nádia Rampi, líder do FDC-Centro Social Cardeal Dom Serafim, responsável por todas as ações sociais da Fundação Dom Cabral, destaca que a iniciativa voltada à formação de empreendedores é um esforço conjunto, de forma que a iniciativa privada apoie esse ecossistema empreendedor.

Ela ainda enfatiza o trabalho de educação social "ancorada na crença de uma educação transformadora". "O que você aprende é uma conquista sua e ninguém pode tirar".

Instituição reconhecida como uma das nove melhores escolas de negócios do mundo, de acordo com o ranking do jornal britânico Financial Times (edição 2020), com atuação há 45 anos desenvolvendo milhares de empresas e líderes de todos os segmentos, Antonio Batista da Silva Júnior, membro da Fundação, destaca que esse lançamento também simboliza a ampliação de portfólio para que a Fundação Dom Cabral seja mais do que escola de negócios, assumindo agora a educação social, colaborando com os atores do ecossistema de relações sociais, "alcançando desde o topo até a base da pirâmide".

