Prefeitura de Fortaleza seleciona startups para pré-incubação

Serão selecionadas 16 equipes para participar do programa de pré-incubação em parceria com a UNI7. As inscrições vão até o dia 9 de setembro

A Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), divulgou nesta segunda-feira, 23, o edital de seleção para o programa de pré-incubação de negócios da UNI7. Ao todo, serão selecionadas 16 equipes para o GO7, espaço de empreendedorismo e inovação voltado para desenvolvimento empresarial e profissional. O prazo para inscrições vai até o dia 9 de setembro de 2021.

Sobre o assunto Startups: saiba mais sobre o ecossistema que vem crescendo no país

Natura e Avon iniciam testes para entregas com o uso de drones no Brasil

Google reuniu R$ 35 bi para startups no País

Para participar as equipes podem se inscrever pelo site do programa. A iniciativa, realizada por meio da parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), tem o objetivo fortalecer o ambiente empreendedor cearense e gerar novas oportunidades econômicas para toda a comunidade que deseja tirar seus projetos do papel.

Confira o edital

Por isso, durante 24 meses alguns grupos de jovens empreendedores que foram selecionados no projeto serão acompanhados. Esse acompanhamento consiste em materiais e capacitações alinhadas às necessidades de cada grupo.

Atualmente, a Prefeitura de Fortaleza mantém parcerias em seis ambientes de Empreendedorismo e Inovação. São esses: campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece); no Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7); no campus da UniGrande, no João XXIII, e na Estação de metrô Parangaba e no Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Mais informações pelo telefone (85) 9.9660-4269 ou pelo e-mail: [email protected]

Tags