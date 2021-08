Estudo da UECE avalia efeitos da adição de microalgas na dieta de cabras

O governador Camilo Santana (PT) assinou nessa quinta-feira, 5, termo de cooperação com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece) para a produção de vacina cearense contra a Covid-19. Outro termo, também firmado, determina a "transferência de informações e dados, buscando soluções na área da Saúde para o Estado do Ceará", relatou o governador.

Camilo Santana disse que os termos de cooperação técnica ampliam as parcerias na área da pesquisa e ciência. “E agora, a Fiocruz será uma parceira no avanço da pesquisa da nova vacina", destacou Camilo Santana. A vacina cearense produzida pela Uece é chamada de HH120 Defenser. Diferente das vacinas já utilizadas no Brasil e no mundo, ela tem o diferencial de ser intranasal. Além disso, o imunizante do Ceará não precisa de temperaturas muito baixas para ser armazenado, um benefício para regiões com geladeiras regulares nos postos de saúde.

Durante evento online transmitido nas redes sociais, Camilo Santana lembrou que nessa quinta, 5, foi celebrado o Dia Nacional da Saúde. A data serve para conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da educação sanitária e também para homenagear a vida e o trabalho de Oswaldo Cruz, que nomeia a Fundação parceira (Fiocruz). Cruz foi um dos principais responsáveis pelas erradicações de epidemias, no Brasil, no final do século XIX e começo do século XX.

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, também participou remotamente da sessão de assinatura dos termos de parcerias. “Estamos todos reunidos, com o esforço de avançar na pesquisa e nas ideias ligadas à saúde para garantir o desenvolvimento e os insumos de saúde”, disse.



Na última quarta-feira, 4, o Estado do Ceará recebeu 61.600 doses do imunizante da Coronavac e mais 114.660 doses da Pfizer/BioNTech. O governador do Ceará disse que as doses da Pfizer, recebidas do Ministério da Saúde, serão utilizadas exclusivamente para aplicação da primeira dose dos cearenses.



