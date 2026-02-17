Ibama embarga quase 2,9 mil hectares de terra na Chapada do Araripe por desmatamento ilegal, diz deputado

O fogo teve início de forma intencional na zona rural do Crato e se alastrou em direção à Floresta Nacional do Araripe (Flona). / Crédito: Divulgação / Redes Sociais

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) afirmou que o Ibama no Ceará realizou 55 embargos de terra na Chapada do Araripe, totalizando quase 2.900 hectares, em decorrência de desmatamento ilegal relacionado a atividades agrícolas na região. A declaração foi feita durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. Roseno criticou a expansão do agronegócio na área, especialmente o cultivo de soja e algodão por produtores oriundos do Mato Grosso, e afirmou que houve aquisição de “dezenas de milhares de hectares” a preços baixos, seguida de desmatamento. O deputado alertou que, no longo prazo, a atividade pode comprometer o ciclo hidrológico da Chapada, impactando as nascentes que abastecem municípios do Cariri.

“A soja, que seria a metade das commodities agrícolas, exportadas pelo pelo Brasil, não agrega nem emprego, nem tecnologia e são fartas consumidoras de agrotóxico, não pagam imposto, ou seja, o setor subsidiado. Não é o agro que sustenta o Brasil, é o Brasil que sustenta o agro”, declarou. Ele também fez referência à Floresta Nacional do Araripe, apontando que a unidade de conservação corresponde a apenas 3,3% da área total da Chapada, o que, segundo ele, demonstra a necessidade de maior proteção ambiental.