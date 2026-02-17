Ibama embarga quase 2,9 mil hectares de terra na Chapada do Araripe por desmatamento ilegal, diz deputado

Ibama embarga quase 2,9 mil hectares de terra na Chapada do Araripe por desmatamento ilegal, diz deputadoDesmatamento estaria relacionado ao cultivo de soja e algodão por produtores oriundos do Mato Grosso
O deputado estadual Renato Roseno (Psol) afirmou que o Ibama no Ceará realizou 55 embargos de terra na Chapada do Araripe, totalizando quase 2.900 hectares, em decorrência de desmatamento ilegal relacionado a atividades agrícolas na região. A declaração foi feita durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.
Roseno criticou a expansão do agronegócio na área, especialmente o cultivo de soja e algodão por produtores oriundos do Mato Grosso, e afirmou que houve aquisição de “dezenas de milhares de hectares” a preços baixos, seguida de desmatamento. O deputado alertou que, no longo prazo, a atividade pode comprometer o ciclo hidrológico da Chapada, impactando as nascentes que abastecem municípios do Cariri.
“A soja, que seria a metade das commodities agrícolas, exportadas pelo pelo Brasil, não agrega nem emprego, nem tecnologia e são fartas consumidoras de agrotóxico, não pagam imposto, ou seja, o setor subsidiado. Não é o agro que sustenta o Brasil, é o Brasil que sustenta o agro”, declarou. Ele também fez referência à Floresta Nacional do Araripe, apontando que a unidade de conservação corresponde a apenas 3,3% da área total da Chapada, o que, segundo ele, demonstra a necessidade de maior proteção ambiental.
Leia mais
Produtores mato-grossenses iniciaram no começo do ano o plantio de soja em uma área de três mil hectares na Chapada do Araripe. O cultivo é realizado em sistema de sequeiro, dependente exclusivamente da água da chuva. De acordo com informações divulgadas pelo setor produtivo, a região apresenta pluviometria média anual entre 700 e 1.000 milímetros, considerada favorável à cultura.
Devido ao avanço do agronegócio na Chapada do Araripe, Renato declarou que o licenciamento ambiental deveria ser mais rigoroso, pois há riscos ao equilíbrio hídrico e à biodiversidade da região. Segundo o parlamentar, a Chapada do Araripe é um dos ecossistemas mais importantes do ponto de vista hidrológico para o Cariri.
“Toda a região bebe água da Chapada. Temos 630 fontes já cadastradas, uma biodiversidade única, é um patrimônio paleontológico”, destacou. Ele também mencionou a relevância do Geopark Araripe, reconhecido pela Unesco, como patrimônio científico e ambiental.
A rádio O POVO CBN Cariri procurou o Ibama no Ceará para confirmar as informações apresentadas pelo deputado Renato Roseno e aguarda retorno.