Família cearense morre em acidente em rodovia no Paraíba

Família cearense morre em acidente em rodovia no ParaíbaColisão frontal na BR-230 vitimou casal, filho de 2 anos e duas amigas. Corpos devem ser encaminhados para sepultamento no Ceará.
Uma colisão no interior da Paraíba resultou na morte de cinco pessoas no sábado, 14, gerando luto na região do Cariri, no Ceará. Entre as vítimas estão um casal e filho, de apenas 2 anos, todos cearenses, que viajavam pela rodovia BR-230.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio onde o grupo estava colidiu frontalmente com uma carreta. Todos os ocupantes do carro morreram no local. O acidente ocorreu no trecho entre os municípios de Juazeirinho e Soledade.
A família era natural da região do Cariri, Juazeiro do Norte e Crato, mas residia na cidade de Sousa, no sertão paraibano. Foram identificados Rafael Ribeiro Almeida, 40 anos, que conduzia o veículo, a esposa, Maria Micaeli Alves Ferreira, 42 anos e o Benício Ferreira Ribeiro, de dois anos, filho do casal.
Além da família, duas amigas que estavam no veículo também faleceram, sendo Gésica Freire da Silva, 32 anos, também natural do Ceará, Edileusa de Alcântara Assis, 39 anos, natural do Paraná, mas que viajava com o grupo.
Caso é investigado pela Polícia Civil da Paraíba
A dinâmica do acidente está sob investigação da Polícia Civil da Paraíba e da PRF. O motorista da carreta envolvida na colisão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool.
Os corpos foram encaminhados ao Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Campina Grande (PB). A previsão é de que sejam transladados para o Ceará, onde ocorrerão os velórios e sepultamentos, previstos para a cidade do Crato.