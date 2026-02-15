Família cearense morre em acidente em rodovia no Paraíba

Foto de apoio ilustrativo. Agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Uma colisão no interior da Paraíba resultou na morte de cinco pessoas no sábado, 14, gerando luto na região do Cariri, no Ceará. Entre as vítimas estão um casal e filho, de apenas 2 anos, todos cearenses, que viajavam pela rodovia BR-230. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio onde o grupo estava colidiu frontalmente com uma carreta. Todos os ocupantes do carro morreram no local. O acidente ocorreu no trecho entre os municípios de Juazeirinho e Soledade.

A família era natural da região do Cariri, Juazeiro do Norte e Crato, mas residia na cidade de Sousa, no sertão paraibano. Foram identificados Rafael Ribeiro Almeida, 40 anos, que conduzia o veículo, a esposa, Maria Micaeli Alves Ferreira, 42 anos e o Benício Ferreira Ribeiro, de dois anos, filho do casal.