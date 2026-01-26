Secretária de Educação de Aiuaba é exonerada após se recusar a assinar licitação de R$ 300 mil para contratação de violeiros

Secretária de Educação de Aiuaba é exonerada após se recusar a assinar licitação de R$ 300 mil para contratação de violeirosAté o momento, a Prefeitura de Aiuaba não se pronunciou sobre os motivos da exoneração
A secretária municipal de Educação de Aiuaba, Elma Arraes Feitosa, foi exonerada do cargo na última sexta-feira, 23, após se recusar a assinar uma licitação no valor aproximado de R$ 300 mil, destinada à contratação de 12 violeiros para uma jornada pedagógica promovida pelo Município. A exoneração foi oficializada por meio da Portaria nº 33/2026, publicada no portal da Prefeitura, sem detalhamento dos motivos.
Elma ocupava o cargo desde o início da atual gestão, tendo sido nomeada em 1º de janeiro de 2025, e era considerada uma aliada próxima do prefeito José Morais Feitosa (PT). A saída gerou ampla repercussão entre profissionais da educação, moradores e lideranças políticas locais.
Na tarde do mesmo dia, a ex-secretária utilizou as redes sociais para explicar os motivos de sua exoneração. Segundo Elma, a decisão ocorreu após ela se negar a autorizar o contrato, alegando que as escolas da rede municipal enfrentam falta de água, carência de materiais básicos e problemas estruturais, às vésperas do início do ano letivo.
“A educação é muito mais importante do que pagar violeiros. Tem escola que não tem nem água, falta material, falta estrutura. Não faz sentido priorizar esse tipo de gasto”, afirmou.
Leia mais
De acordo com Elma, o valor previsto para o evento poderia ser utilizado na compra de materiais escolares, manutenção de prédios e melhoria das condições de ensino para alunos e professores.
A ex-secretária também declarou que o prefeito estaria tentando implantar uma disciplina de poesia sem a devida aprovação do Conselho Municipal de Educação e da Câmara Municipal, o que, segundo ela, não aceitou compactuar. Em tom crítico, afirmou que “a educação se faz com coragem e realidade, não para massagear egos”. Ao final das publicações, Elma disse que não pretende mais comentar o assunto, a menos que haja novas manifestações por parte da gestão municipal.
Até o momento, a Prefeitura de Aiuaba não se pronunciou sobre os motivos da exoneração, nem informou se a licitação para a jornada pedagógica será mantida.