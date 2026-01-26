Secretária de Educação de Aiuaba é exonerada após se recusar a assinar licitação de R$ 300 mil para contratação de violeiros

Secretária de Educação de Aiuaba é exonerada após se recusar a assinar licitação / Crédito: Eduardo Sousa/Prefeitura de Aiuaba

A secretária municipal de Educação de Aiuaba, Elma Arraes Feitosa, foi exonerada do cargo na última sexta-feira, 23, após se recusar a assinar uma licitação no valor aproximado de R$ 300 mil, destinada à contratação de 12 violeiros para uma jornada pedagógica promovida pelo Município. A exoneração foi oficializada por meio da Portaria nº 33/2026, publicada no portal da Prefeitura, sem detalhamento dos motivos. Elma ocupava o cargo desde o início da atual gestão, tendo sido nomeada em 1º de janeiro de 2025, e era considerada uma aliada próxima do prefeito José Morais Feitosa (PT). A saída gerou ampla repercussão entre profissionais da educação, moradores e lideranças políticas locais.

Na tarde do mesmo dia, a ex-secretária utilizou as redes sociais para explicar os motivos de sua exoneração. Segundo Elma, a decisão ocorreu após ela se negar a autorizar o contrato, alegando que as escolas da rede municipal enfrentam falta de água, carência de materiais básicos e problemas estruturais, às vésperas do início do ano letivo.