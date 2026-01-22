Enel é inscrita na dívida ativa de Juazeiro do Norte por multas ambientais de R$ 3,2 milhões

Foto de apoio ilustrativo (fachada da Enel, distribuidora de energia elétrica, em Fortaleza). / Crédito: Thais Mesquita em 25/04/2022

A concessionária de energia Enel foi inscrita na dívida ativa do município de Juazeiro do Norte por não efetuar o pagamento de multas aplicadas pela Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Amaju), que já somam mais de R$ 3,2 milhões. As penalidades decorrem da má utilização dos postes de energia, principalmente pelo excesso e pela desorganização de cabos de telefonia, internet e TV a cabo, configurando poluição visual e descumprimento de normas técnicas. O superintendente da Amaju, Ivan Figueiroa, informou à rádio O POVO CBN Cariri nesta quinta-feira, 22, que o Município vem intensificando, desde de 2025, a fiscalização sobre o uso irregular da rede aérea. Ele explicou que existe legislação municipal que autoriza a autuação da empresa sempre que as irregularidades não são corrigidas após as notificações.