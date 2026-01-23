Escritório de arquitetura do Cariri assina reforma de casa de João Gomes inspirada no Sertão

Escritório de arquitetura do Cariri assina reforma de casa de João Gomes inspirada no SertãoA casa passou por intervenções pontuais para recuperar sua funcionalidade e reforçar a personalidade do espaço
O escritório de arquitetura Azul Pitanga, com sede em Juazeiro do Norte, é o responsável pela reforma de uma residência do cantor João Gomes, projeto que ganhou destaque nas redes sociais. À frente do escritório, os arquitetos André Moraes e Carol Mapurunga detalharam como surgiu o convite e explicaram o conceito que norteou a intervenção arquitetônica em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.
Segundo os profissionais, o contato com o artista aconteceu por indicação de um amigo e ex-cliente do escritório, que já desenvolvia outros projetos para João Gomes. A afinidade entre a identidade artística do cantor e a proposta arquitetônica do Azul Pitanga, marcada pela valorização das referências regionais e do modo de viver nordestino, foi determinante para a parceria.
A casa reformada, uma residência de pequeno porte que estava em desuso, passou por intervenções pontuais para recuperar sua funcionalidade e reforçar a personalidade do espaço. O projeto foi desenvolvido em cerca de 20 dias, para que o imóvel pudesse ser utilizado pelo cantor durante o período natalino. A tipologia da casa, com alpendre, telhado cerâmico e forte integração com áreas externas, dialoga com o clima do Sertão e do litoral nordestino, priorizando ventilação natural, sombreamento e conforto térmico.
Batizada de “Casa Caranguejo” pelo próprio João Gomes, a residência também incorpora referências simbólicas ligadas à resistência, adaptação e identidade cultural nordestina. Para os arquitetos, mais do que um objeto arquitetônico, o projeto buscou criar uma “atmosfera para se viver”, em sintonia com o cotidiano e os valores do cliente.
Durante a entrevista, André e Carol destacaram ainda a crítica à chamada “arquitetura genérica” e defenderam projetos que reflitam o lugar e as pessoas que irão habitar os espaços. O processo criativo do escritório, segundo eles, começa com uma imersão conceitual, que envolve conversas aprofundadas com o cliente e análise das condições ambientais do local.