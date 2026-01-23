Escritório de arquitetura do Cariri assina reforma de casa de João Gomes inspirada no Sertão

João Gomes, cantor. / Crédito: Daniela Toviansky/Globo/Divulgação

O escritório de arquitetura Azul Pitanga, com sede em Juazeiro do Norte, é o responsável pela reforma de uma residência do cantor João Gomes, projeto que ganhou destaque nas redes sociais. À frente do escritório, os arquitetos André Moraes e Carol Mapurunga detalharam como surgiu o convite e explicaram o conceito que norteou a intervenção arquitetônica em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. Segundo os profissionais, o contato com o artista aconteceu por indicação de um amigo e ex-cliente do escritório, que já desenvolvia outros projetos para João Gomes. A afinidade entre a identidade artística do cantor e a proposta arquitetônica do Azul Pitanga, marcada pela valorização das referências regionais e do modo de viver nordestino, foi determinante para a parceria.