Escritório de arquitetura do Cariri assina reforma de casa de João Gomes inspirada no Sertão

A casa passou por intervenções pontuais para recuperar sua funcionalidade e reforçar a personalidade do espaço
Autor Samira Salyorania/Especial para O POVO
O escritório de arquitetura Azul Pitanga, com sede em Juazeiro do Norte, é o responsável pela reforma de uma residência do cantor João Gomes, projeto que ganhou destaque nas redes sociais. À frente do escritório, os arquitetos André Moraes e Carol Mapurunga detalharam como surgiu o convite e explicaram o conceito que norteou a intervenção arquitetônica em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Segundo os profissionais, o contato com o artista aconteceu por indicação de um amigo e ex-cliente do escritório, que já desenvolvia outros projetos para João Gomes. A afinidade entre a identidade artística do cantor e a proposta arquitetônica do Azul Pitanga, marcada pela valorização das referências regionais e do modo de viver nordestino, foi determinante para a parceria.

A casa reformada, uma residência de pequeno porte que estava em desuso, passou por intervenções pontuais para recuperar sua funcionalidade e reforçar a personalidade do espaço. O projeto foi desenvolvido em cerca de 20 dias, para que o imóvel pudesse ser utilizado pelo cantor durante o período natalino. A tipologia da casa, com alpendre, telhado cerâmico e forte integração com áreas externas, dialoga com o clima do Sertão e do litoral nordestino, priorizando ventilação natural, sombreamento e conforto térmico.

Batizada de “Casa Caranguejo” pelo próprio João Gomes, a residência também incorpora referências simbólicas ligadas à resistência, adaptação e identidade cultural nordestina. Para os arquitetos, mais do que um objeto arquitetônico, o projeto buscou criar uma “atmosfera para se viver”, em sintonia com o cotidiano e os valores do cliente.

Durante a entrevista, André e Carol destacaram ainda a crítica à chamada “arquitetura genérica” e defenderam projetos que reflitam o lugar e as pessoas que irão habitar os espaços. O processo criativo do escritório, segundo eles, começa com uma imersão conceitual, que envolve conversas aprofundadas com o cliente e análise das condições ambientais do local.

