Contribuintes de Juazeiro do Norte devem cerca de R$ 60 milhões em IPTU, diz secretário

Imagem de apoio ilustrativo: Estátua de Padre Cícero, no Horto, em Juazeiro do Norte / Crédito: Sara Maia, em 15/9/2011

Contribuintes de Juazeiro do Norte têm atualmente cerca de R$ 60 milhões em débitos com o fisco municipal referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A informação foi confirmada pelo secretário de Finanças do município, Leandro Saraiva, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nesta quinta-feira, 22. Segundo o secretário, o valor expressivo motivou a Prefeitura a lançar um novo Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que permite a renegociação de dívidas de IPTU vencidas até 1º de janeiro de 2025. O programa oferece descontos de até 100% em juros e multas, além de parcelamento facilitado.

Leandro Saraiva explicou que quem tem débito de IPTU até essa data pode aderir ao Refis, com possibilidade de parcelar em até 10 vezes. De uma a quatro parcelas, o desconto é de 100% nos juros e multas; de cinco a dez parcelas, o abatimento é de 80%.