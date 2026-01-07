Secretário dos Esportes anuncia patrocínio de R$ 1,5 milhão para os clubes de futebol do Cariri

De acordo com o secretário, cada um dos cinco clubes da região – Icasa, Guarani de Juazeiro, Cariri Futebol Clube, Crato e Barbalha – receberá R$ 300 mil por meio do projeto Foot Face, iniciativa que alia apoio financeiro a contrapartidas sociais. O investimento totaliza R$ 1,5 milhão.

O Governo do Ceará vai destinar R$ 1,5 milhão em patrocínio aos clubes de futebol do Cariri na temporada de 2026. O anúncio foi feito pelo secretário estadual do Esporte, Rogério Pinheiro, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nesta quarta-feira, 7.

Além do patrocínio, o Governo do Estado também vai assumir os custos de operação dos jogos realizados nos estádios Romeirão, em Juazeiro do Norte. Com a medida, os clubes ficam isentos de despesas como aluguel do estádio, segurança, limpeza e demais serviços necessários para a realização das partidas como mandantes.

Segundo Rogério Pinheiro, o custo médio de uma partida na Arena Romeirão varia entre R$ 5 mil e R$ 8 mil, a depender do porte do jogo. “Esses custos todos serão absorvidos pelo governo do Estado, numa parceria O Povo junto com a Federação Cearense de Futebol (FCF)”, afirmou o secretário.

O secretário explicou ainda que o patrocínio não se limita à exposição da marca do Governo do Ceará nos uniformes das equipes. Como contrapartida social, os clubes deverão manter núcleos de iniciação esportiva para crianças de 10 a 12 anos, atendendo jovens da região do Cariri.

Rogério Pinheiro destacou que a iniciativa busca fortalecer o futebol regional e contribuir para a reestruturação financeira e administrativa dos clubes, estimulando uma gestão mais profissional e a captação de recursos por meio de leis de incentivo e parcerias com a iniciativa privada.