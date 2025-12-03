Cariri: Justiça condena prefeita de Jati por usar redes sociais do Município para autopromoção

Cariri: Justiça condena prefeita de Jati por usar redes sociais do Município para autopromoçãoA decisão atendeu a uma ação do Ministério Público do Ceará
A prefeita de Jati, Mônica Mariano (PT), foi condenada por improbidade administrativa após utilizar as redes sociais e o site oficial do Município para promover sua imagem pessoal durante o ano eleitoral de 2024. A decisão, proferida na última segunda-feira, 1°, atendeu a uma ação do Ministério Público do Ceará (MPCE).
Segundo a 1ª Promotoria de Justiça de Brejo Santo, ao longo de 2024 foram publicadas, nos canais institucionais da Prefeitura, fotos, vídeos e textos que mencionavam nominalmente a gestora e davam a ela destaque excessivo, ultrapassando o caráter estritamente educativo, informativo e de orientação social permitido à publicidade pública.
Na sentença, a Justiça fixou multa civil equivalente a cinco vezes o salário recebido pela prefeita em dezembro de 2024, com correção pela taxa Selic e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, a gestora foi proibida, pelo prazo de quatro anos, de contratar com o poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais, inclusive por meio de empresas em que seja sócia majoritária.
O Judiciário enfatizou que a autopromoção custeada com recursos públicos viola o princípio da impessoalidade e, quando comprovada, caracteriza ato de improbidade administrativa. A prefeita ainda pode recorrer da decisão.
Leia mais
-
Reforma do Memorial Padre Cícero deve ser concluída em janeiro de 2026, afirma Prefeitura de Juazeiro
-
Sargento da PM é investigado por invasão a residência, tortura e roubo de R$ 600 mil em Várzea Alegre
-
Três CACs com registros cancelados são presos por porte ilegal de armas no Cariri
-
Paciente que se casou no Hospital Regional do Cariri morre dias após cerimônia