Sargento da PM é investigado por invasão a residência, tortura e roubo de R$ 600 mil em Várzea Alegre

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou, na última semana, um conselho de disciplina para apurar a participação de um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em uma ação criminosa registrada em Várzea Alegre, no Cariri. O caso ocorreu em 28 de outubro de 2024, mas só agora avançou formalmente na esfera administrativa.

O policial é suspeito de integrar uma dupla que invadiu uma residência no Centro da cidade, manteve as vítimas em cárcere, as torturou e subtraiu mais de R$ 600 mil. Contra ele, já foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo 2º Núcleo Regional de Custódias e das Garantias do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), pelos crimes de roubo e lesão corporal. O sargento também foi afastado de suas funções por 120 dias.