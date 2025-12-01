Sargento da PM é investigado por invasão a residência, tortura e roubo de R$ 600 mil em Várzea Alegre

Sargento da PM é investigado por invasão a residência, tortura e roubo de R$ 600 mil em Várzea AlegrePolicial é suspeito de invadir residência e torturar vítimas
A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou, na última semana, um conselho de disciplina para apurar a participação de um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em uma ação criminosa registrada em Várzea Alegre, no Cariri. O caso ocorreu em 28 de outubro de 2024, mas só agora avançou formalmente na esfera administrativa.
O policial é suspeito de integrar uma dupla que invadiu uma residência no Centro da cidade, manteve as vítimas em cárcere, as torturou e subtraiu mais de R$ 600 mil. Contra ele, já foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo 2º Núcleo Regional de Custódias e das Garantias do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), pelos crimes de roubo e lesão corporal. O sargento também foi afastado de suas funções por 120 dias.
Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens chegando em uma motocicleta e estacionando em frente à casa. O garupeiro desce, posiciona uma escada com ajuda do motorista e escala o muro para acessar o imóvel. Em seguida, o segundo homem também sobe e entra na residência. Momentos depois, a escada é retirada, e o restante da ação não é captado pelas câmeras.
De acordo com as informações, no interior da casa as vítimas foram amarradas e submetidas a torturas físicas e psicológicas antes do roubo. A rádio O POVO CBN Cariri procurou a CGD em busca de mais detalhes sobre o andamento do processo disciplinar, mas ainda não obteve retorno.