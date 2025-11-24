Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paciente que se casou no Hospital Regional do Cariri morre dias após cerimônia

A cerimônia foi organizada pela equipe do hospital após a paciente manifestar desejo de casar-se com seu companheiro
A paciente Thea Doug, de 44 anos, que comoveu familiares, profissionais de saúde e moradores do Cariri ao realizar seu casamento religioso dentro do Hospital Regional do Cariri (HRC), morreu neste fim de semana. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da unidade hospitalar. A causa da morte não foi divulgada.

Internada no HRC, Thea protagonizou no último dia 14 de novembro um dos episódios mais marcantes vivenciados no hospital. Mesmo em condição de saúde delicada, ela manifestou ao serviço social do hospital o desejo de oficializar sua união com o companheiro Iarley Ramon, de 36 anos.

Diante da solicitação, a equipe multidisciplinar do HRC se mobilizou rapidamente para organizar a cerimônia religiosa no espaço da instituição. O momento reuniu familiares, amigos e profissionais da saúde, que se uniram para proporcionar um ambiente acolhedor, carregado de emoção e simbolismo.

A celebração, marcada por homenagens e gestos de afeto, tornou-se um símbolo de amor, fé e cuidado.

A morte de Thea deixou familiares e a comunidade sensibilizados, especialmente após a repercussão do casamento, que evidenciou a força e o significado dos laços afetivos mesmo em meio à fragilidade. O HRC não informou detalhes sobre o quadro clínico da paciente.

