Paciente que se casou no Hospital Regional do Cariri morre dias após cerimônia

Cerimônia de casamento foi realizada dentro da unidade hospitalar dias antes da morte da noiva / Crédito: Ascom / Hospital Regional do Cariri

A paciente Thea Doug, de 44 anos, que comoveu familiares, profissionais de saúde e moradores do Cariri ao realizar seu casamento religioso dentro do Hospital Regional do Cariri (HRC), morreu neste fim de semana. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da unidade hospitalar. A causa da morte não foi divulgada. Internada no HRC, Thea protagonizou no último dia 14 de novembro um dos episódios mais marcantes vivenciados no hospital. Mesmo em condição de saúde delicada, ela manifestou ao serviço social do hospital o desejo de oficializar sua união com o companheiro Iarley Ramon, de 36 anos.