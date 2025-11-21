Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso após agarrar mulher em posto de Saúde de Nova Olinda, no Cariri

O crime foi gravado por câmeras de segurança no local. O suspeito foi capturado.
Atualizado às
Samira Ribeiro
Câmeras de segurança registraram um caso de importunação sexual dentro de um posto de saúde no centro de Nova Olinda, no Cariri, na última quarta-feira, 19. A gravação mostra o momento em que uma mulher, que aguardava na fila para pegar medicamentos, é agarrada por um homem de 32 anos.

Nas imagens, o suspeito toca a vítima, a abraça por trás e chega a passar a língua no pescoço dela. Assustada, a mulher se afasta rapidamente e parece tentar procurar ajuda. O agressor, no entanto, permanece no local como se nada tivesse ocorrido. A vítima registrou Boletim de Ocorrência (BO), na delegacia de Nova Olinda.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que após a denúncia e a análise das imagens, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) identificou e prendeu o suspeito ainda na tarde do mesmo dia. “Diante das informações e com apoio de imagens de câmeras de segurança, o suspeito foi identificado e capturado pela PCCE. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Olinda, onde foi autuado pelo crime contra a dignidade sexual e se encontra à disposição da Justiça”, diz nota da pasta.

