Homem é preso após agarrar mulher em posto de Saúde de Nova Olinda, no Cariri

Homem é preso após agarrar mulher em posto de Saúde de Nova Olinda, no CaririO crime foi gravado por câmeras de segurança no local. O suspeito foi capturado.
Câmeras de segurança registraram um caso de importunação sexual dentro de um posto de saúde no centro de Nova Olinda, no Cariri, na última quarta-feira, 19. A gravação mostra o momento em que uma mulher, que aguardava na fila para pegar medicamentos, é agarrada por um homem de 32 anos.
Nas imagens, o suspeito toca a vítima, a abraça por trás e chega a passar a língua no pescoço dela. Assustada, a mulher se afasta rapidamente e parece tentar procurar ajuda. O agressor, no entanto, permanece no local como se nada tivesse ocorrido. A vítima registrou Boletim de Ocorrência (BO), na delegacia de Nova Olinda.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que após a denúncia e a análise das imagens, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) identificou e prendeu o suspeito ainda na tarde do mesmo dia. “Diante das informações e com apoio de imagens de câmeras de segurança, o suspeito foi identificado e capturado pela PCCE. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Olinda, onde foi autuado pelo crime contra a dignidade sexual e se encontra à disposição da Justiça”, diz nota da pasta.