Homem é preso após agarrar mulher em posto de Saúde de Nova Olinda, no Cariri

Câmeras de segurança registraram um caso de importunação sexual dentro de um posto de saúde no centro de Nova Olinda, no Cariri, na última quarta-feira, 19. A gravação mostra o momento em que uma mulher, que aguardava na fila para pegar medicamentos, é agarrada por um homem de 32 anos.

Nas imagens, o suspeito toca a vítima, a abraça por trás e chega a passar a língua no pescoço dela. Assustada, a mulher se afasta rapidamente e parece tentar procurar ajuda. O agressor, no entanto, permanece no local como se nada tivesse ocorrido. A vítima registrou Boletim de Ocorrência (BO), na delegacia de Nova Olinda.